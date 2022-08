Giornata Mondiale del Cane/ Consigli degli esperti per i nostri amici a quattro zampe

Oggi 26 agosto cade la Giornata Mondiale del cane, l’occasione perfetta per dedicare del tempo ai nostri amici a quattro zampe e curare il rapporto che abbiamo con loro. Ebbene sì, non basta “avere” un cane, bisogna anche saper comprendere le sue necessità e il modo in cui comunica con noi. Gli esperti di amusi, azienda che unisce il petfood made in Italy alla consulenza di veterinari nutrizionisti, hanno preparato 7 consigli da seguire per vivere al meglio l’esperienza del rapporto cane-padrone.

Il primo consiglio è preparare con amore ogni pasto per il nostro amico, ricordando che ogni cane ha esigenze differenti e quindi ha bisogno di una dieta personalizzata. “Assicurare un’alimentazione equilibrata sia dal punto di vista energetico, sia dei nutrienti è uno dei gesti più importanti per la cura dei nostri pet” affermano gli esperti di amusi. Ma attenzione a non esagerare, pur celebrando questa Giornata Mondiale del Cane. All’importanza dell’alimentazione è legato anche il secondo consiglio: “non lasciatevi commuovere dagli occhioni languidi sempre alla ricerca di qualcosa da mangiare”, perché anche i nostri amici cani possono diventare sovrappeso oppure soffrire di obesità. Inoltre, i professionisti di amusi raccomandano di verificare “che il cibo che state proponendo abbia una quota proteica adeguata e che sia digeribile” e di concedere degli snack specifici per cani “solo come mezzo per gratificarlo”.

Giornata Mondiale del cane, i consigli per i momenti di gioco e di coccole

Anche condividere i momenti di gioco è fondamentale per costruire un dolcissimo legame con i nostri cani e, in particolare “corse nei parchi e all’aria aperta” ma prestando molta attenzione alla sicurezza, specie nella Giornata Mondiale del Cane. “Il rischio forasacchi non deve essere sottovalutato” ricordano i professionisti di amusi. Si tratta di piccole spighe presenti anche nei parchi e lungo le strade che possono impigliarsi “nel pelo, tra i polpastrelli, nelle orecchie e nel naso possono provocare infezioni, arrossamenti, pus, edema e dolori”. In generale, dedicare del tempo di qualità al nostro cane è importantissimo. “L’affetto, poi, rappresenta una vera e propria iniezione di benessere. Di contro, pigrizia e solitudine hanno conseguenze negative che sarebbe bene evitare” sottolinea amusi, invitando a provare giochi sempre nuovi per stimolare continuamente i nostri amici. E che dire delle coccole, che sono forse il modo principale per celebrare questa Giornata Mondiale del Cane? Importantissime per cane e padrone, ma rispettando le zone “off limits” e le preferenze del nostro cucciolo.

Un importantissimo consiglio è anche quello di addestrare il nostro amico peloso, così che possiamo concedergli più libertà e tenerlo sempre vicino a noi, ma anche ridurre la sua frustrazione perché “quando chiedete al vostro cane di fare qualcosa che gli è stato insegnato, sa esattamente cosa volete”. Infine, in questa giornata speciale (e non solo) possiamo dedicarci anche alla beauty routine dei nostri amati cani, per mantenere il loro pelo morbido e lucido ricorrendo anche a prodotti specifici, una vera e propria coccola da condividere. E ora non resta che celebrare degnamente insieme ai vostri pelosetti questa Giornata Mondiale del Cane!











