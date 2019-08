Giornata mondiale del cane/ Gli amici a 4 zampe che fanno bene a bimbi e anziani

Oggi, lunedì 26 agosto 2019, si celebra la giornata mondiale del cane: una ricorrenza nata 15 anni fa per festeggiare gli amici a quattro zampe di grandi e piccini. Istituita nel 2004 negli Stati Uniti d’America su iniziativa di Colleen Paige, questa giornata ha raggiunto ogni parte del mondo grazie alla volontà delle varie associazioni animaliste. Animali ma anche amici, che fanno bene anche alla salute secondo diverse ricerche scientifiche: come spiegato da Ansa, i cani comportano importanti benefici per bambini e anziani: Marco Maggi spiega che aiutano a crescere in maniera equilibrata e responsabile, favorendo inoltre il senso di appartenenza alla famiglia. Il Rapporto Senior Italia FederAnziani evidenzia invece che tra 2015 e 2017 la percentuale di Over 65 proprietari d’animali è salita dal 39 al 55%, mentre il 68% ha affermato che la compagnia dell’amico a quattro zampe influenza in positivo lo stato fisico e mentale.

OGGI SI CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DEL CANE

Animali da compagnia ma non solo: tra le tante attività in cui sono impiegati, i cani sono addestrati anche per aiutare le forze dell’ordine e i bagnini in spiaggia in caso di difficoltà, basti pensare al recente caso di Marina di Vecchiano. La giornata mondiale del cane rende dunque omaggio agli amici a quattro zampe che fanno ormai costantemente parte delle nostre vite che, come dicevamo, ne beneficiano anche fisicamente: uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes spiega che avere un cane migliora l’attività fisica e dunque il cuore, il segreto è seguire le sue attività di gioco e non farsi prendere dalla pigrizia. Un’associazione anche scientifica quella tra il possedere un quattro zampe e la salute del cuore, in termini di attività fisica e riduzione del rischio di malattie cardiovascolari.

