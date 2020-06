Giornata Mondiale del Rifugiato/ Gassmann: “80mln di persone che hanno perso tutto”

Oggi, sabato 20 giugno 2020, si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Rifugiato. L’UNHCR ha promosso la campagna #WithRefugees, a sostegno appunto di tutti quei poveretti che scappano dalla terra d’origine temendo di essere perseguitati, per cercare fortuna in un paese straniero. Si calcola che i rifugiati nel mondo siano più dell’uno per cento della popolazione totale, un dato che è emerso dal rapporto annuale Global Trends pubblicato dall’Unhcr. 79.5 milioni di persone sono state vittime di esodi forzati nel 2019, e quasi la metà, il 40%, sono minori. Un dato cresciuto di ben 9 milioni di unità rispetto al rapporto dell’anno precedente e che mostra come il numero di persone in fuga sia pressoché raddoppiato negli ultimi 10 anni, tenendo conto che nel 2010 erano 41 milioni contro i 79.5 di oggi. La maggior parte di esse non riesce a rientrare nel proprio paese d’origine, visto che, sempre negli ultimi dieci anni, la media di “ritorno” è stata di circa 385mila persone.

GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO: SIRIA E VENEZUELA IN CIMA AI PAESI DA CUI SI FUGGE

Due terzi delle persone in fuga provengono da cinque paesi, leggasi Siria in primis, dove la guerra è all’ordine del giorno, passando per Venezuela e Afghanistan, altre due nazioni “difficili”, e arrivando fino a Sud Sudan e Myanmar. L’appello dell’Unhcr è rivolto alle autorità di tutto il mondo affinchè si impegnino a proteggere i rifugiati in fuga, un appello a cui si sono aggiunti numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, a cominciare da Alessandro Gassmann, Ambasciatore di Buona Volontà di Unhcr, voce dello spot ufficiale della campagna: “Stiamo parlando di quasi 80 milioni di persone che hanno perso tutto – le parole dell’attore romano via Facebook – i propri affetti, per guerre per carestie, per cambiamenti climatici, non c’è parte del globo dove questo non avvenga. Numeri impressionanti, non possiamo guardare dall’altra parte”, aggiungendo e concludendo che “ognuno di noi può fare la differenza”.



