GIORNATA MONDIALE DELLA PASTA DEL GIORNO DOPO/ Le ricette all’insegna del recupero

Il 25 ottobre ricorre il World Pasta Day. E il 26? Da quest’anno si celebra la Giornata Mondiale della Pasta del giorno dopo. L’iniziativa, lanciata da Deliveroo, intende accendere un riflettore sulla necessità di reinventare e reinterpretare una delle specialità regine della cultura gastronomica italiana che, da avanzo, può rivivere in nuovi e gustosi piatti. Il tutto, all’insegna della sostenibilità e della lotta allo spreco, temi di grande attualità con cui confrontarsi, specie in un periodo come quello attuale.

Un obiettivo peraltro alla portata di tutti, come dimostrano i suggerimenti forniti per l’occasione da Ruben Bondi – noto chef tiktoker romano e volto televisivo, conosciuto per la sua cucina sul balcone di casa – che ha reinterpretato fettuccine e spaghetti cucinati il giorno prima, in due ricette “di recupero” da realizzare tra le mura domestiche.<

Due ricette che vi proponiamo alla conclusione di questo articolo e che valorizzano un piatto sempre molto amato dagli italiani. Anzi, dati alla mano, sempre più amato: nel terzo trimestre del 2022, Deliveroo, che conta 2.000 supermercati da cui acquistare generi alimentari, ha infatti registrato un incremento del 130% degli ordini di pasta sulla propria App rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Un vero e proprio boom, dunque, che premia in particolare le penne rigate, seguite da spaghetti, fusilli, farfalle e rigatoni. Tutti formati utili a realizzare le ricette preferite nel Bel Paese, tra le quali primeggiano le classiche e intramontabili tagliatelle al ragù, davanti a carbonara e lasagne alla bolognese.

Va detto che l’iniziativa di Deliveroo non è certo un fatto isolato, ma si inserisce in un mood più ampio che spinge fortemente verso comportamenti mirati al recupero degli avanzi. Prova ne è la recentissima decisione di Barilla di rilasciare una campagna pubblicitaria tutta dedicata alla “Cottura Passiva”, ovvero a quella pratica che prevede di spegnere i fornelli prima del tempo indicato sulle confezioni di pasta per poi lasciare terminare il processo a pentola coperta. E anche qui la proposta ha ricevuto endorsment autorevoli: si tratta infatti di una tecnica già suggerita dal premio Nobel Giorgio Parisi e condivisa da diversi chef, tra i quali Davide Oldani chef del Ristorante D’O, 2 Stelle Michelin e Stella Verde Michelin per l’impegno nella cucina sostenibile.

Le ricette per la pasta del giorno dopo firmate dallo chef Ruben Bondi

1) Timballo di fettuccine al ragù di tonno con besciamella e pecorino

Ingredienti

Per le fettuccine

– 400gr fettuccine all’uovo

– 500gr tonno fresco

– 1 carota

– 2 coste sedano

– 2 cipolle bianche

– 1lt salsa di pomodoro

– 50ml vino rosso

– Olio evo q.b.

– Sale q.b.

– Pepe q.b.

– Alloro q.b.

– Rosmarino q.b.

Per completare il timballo

– 500ml latte

– 50gr burro

– 50gr farina

– 100gr pecorino

Preparazione

– Preparate una besciamella mettendo a scaldare il latte in un pentolino.

– Separatamente preparate il roux, quindi sciogliete il burro, aggiungete la farina e fate tostare leggermente. Aggiungete il latte ormai caldo e cuocete fino ad ottenere una besciamella.

– Prendete le fettuccine avanzate. A seguire i classici aromi, vino rosso qualche erbetta e salsa di pomodoro. Un paio d’ore di cottura bastano.

– Quindi aggiungete la besciamella, un po’ di pepe e stendete su una teglia da forno.

-O ra spolverate tutta la superficie con pecorino romano e cuocete in forno a 220°C per 20 min, poi grill per altri 3 min.

2) Bombette di pasta ai funghi e provola

Ingredienti

Per la pasta

– 150gr pasta mista

– 300gr funghi pioppini

– 30ml vino bianco

– 1 spicchio d’aglio

– 1 scalogno

– 40gr parmigiano

– Sale q.b.

– Pepe q.b.

– Olio evo q.b.

– Prezzemolo q.b.

Per completare la ricetta

– 300ml latte

– 30gr burro

– 30gr farina

– 50gr provola affumicata

– 150ml farina

– 180ml acqua

– 300gr pangrattato

– 150gr corn flakes

– 1lt olio di semi

Preparazione

– Preparate una besciamella mettendo a scaldare il latte in un pentolino.

– Separatamente, preparate il roux, quindi sciogli il burro, aggiungete la farina e fate tostare leggermente. Aggiungete poi il latte ormai caldo e cuocete fino ad ottenere una besciamella.

– Aggiungetela alla pasta ai funghi avanzati.

– Aggiungete anche la provola tagliata a cubetti e stendete il tutto su una teglia ricoperta di carta forno. Quando la pasta sarà tiepida mettete in frigo con un peso sopra per 2 ore o in freezer per 1 ora.

– A questo punto tagliate l’impasto in parti uguali, e dopo esservi bagnati le mani, fate delle palline della grandezza di una palla da golf.

– Ora preparate 3 ciotole: la prima con del pangrattato, la seconda con i corn flakes sbriciolati e un po’ di pangrattato e la terza con una pastella di acqua e farina.

– Passate le bombette prima nella pastella, poi nel pangrattato, di nuovo nella pastella e per ultimo nei corn flakes. Pressate bene e compattate, dando la forma tonda.– – Friggete in olio caldo a 170°C fino a doratura.

