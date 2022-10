Giornata mondiale della salute mentale 2022/ Marco Bellavia: “Curatevi senza paura”

Post speciale e carico di sentimenti quello pubblicato oggi da Marco Bellavia, che sui propri social sensibilizza sulla Giornata mondiale della salute mentale 2022 celebrata oggi, lunedì 10 ottobre. Un post che arriva dopo la sua esclusione dal Grande Fratello Vip e gli episodi di bullismo di cui è stato vittima a causa della depressione di cui soffre. “Spesso non ammettiamo di avere un problema perché sappiamo che non potremmo permetterci di curarci”, scrive Bellavia su Instagram.

L’ex volto di ‘Bim Bum Bam’ nei giorni scorsi ha inviato una lettera ai concorrenti del reality, affermando di aver “capito attraverso il vostro disagio di essere riuscito in qualcosa di grande” e di aver fatto comprendere “a chiunque che soltanto condividendo un dolore, questo diventa meno pesante”. L’allontanamento di Marco Bellavia dalla Casa del Grande Fratello Vip ha infatti aperto uno scorcio molto importante sul tema della salute mentale e del modo in cui questo viene affrontato nel nostro Paese, non soltanto sul piccolo schermo, ma anche nella quotidianità e oggi, Giornata mondiale della salute mentale 2022, si ha l’occasione di effettuare nuove riflessioni. L’esclusione dell’ex gieffino e il commento di Gegia captato in sottofondo durante un video – “dovevamo tenercelo, ascoltare le caz*ate che diceva?” – rendono impietoso il quadro della situazione legata allo stigma della salute mentale.

Marco Bellavia celebra la Giornata mondiale della salute mentale 2022: “Uscire dall’invisibilità”

“Se chiedere aiuto è difficile, riceverlo dovrebbe essere facile – scrive Marco Bellavia su Instagram, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale 2022 –. Questa campagna promuove il prendersi cura della propria salute mentale oltre la paura e lo stigma”. Un pregiudizio che lui stesso ha vissuto sulla propria pelle durante questa edizione del Grande Fratello Vip e del suo allontanamento dalla Casa.

Per la Giornata mondiale della salute mentale 2022 “è stato scelto il tema ‘Rendere la salute mentale e il benessere di tutti una priorità globale’ perché in un mondo scosso dagli effetti della pandemia, delle guerre e dell’emergenza climatica, il benessere di tutti deve essere prioritario”, si legge sui social di Marco Bellavia. Che aggiunge: “È necessario che chi ha bisogno di supporto possa trovarlo e uscire dalla condizione di invisibilità che ne compromette salute e benessere”. Un tema che a questo punto potrebbe diventare ancora più protagonista del GF Vip con il confronto tra i coinquilini rimasti in gara e tra quelli che invece ne sono già usciti, per lanciare un messaggio di solidarietà e sostegno a chi deve affrontare ogni giorno il male oscuro della depressione.

