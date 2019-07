GIORNATA MONDIALE DELL’AMICIZIA 2019/ Video, cos’è e perché si celebra oggi

Si festeggia oggi, 30 luglio, la Giornata mondiale dell’Amicizia 2019: una ricorrenza che a livello internazionale è stata ideata nel 2011, quando l’Onu ha deciso di celebrare in questa data i rapporti di solidarietà e cooperazione tra persone e popoli. Ecco perché quella di oggi è la giornata adatta per dire “ti voglio bene” agli amici più cari, magari anche quelli che non sentiamo da un po’: quale scusa migliore se non quella rappresentata dalla Giornata Mondiale dell’Amicizia per far sapere ad una persona che nonostante le poche occasioni di vicinanza è sempre nei nostri pensieri? Ma perché è stato scelto proprio il 30 luglio per la Giornata dell’Amicizia 2019? La decisione è stata presa per seguire una tradizione ancora viva in Paraguay: come spiegato da Fanpage, in questa data nel Paese sudamericano si celebrano gli amici e i rapporti di solidarietà e affetto tra le persone. Con la risoluzione 65/275, le Nazioni Unite riunite nell’Assemblea Generale hanno proclamato la Giornata Mondiale dell’Amicizia, rivolgendosi soprattutto alle nuove generazioni nella creazione di legami duraturi tra persone e popoli, ed esortando gli Stati nazionali e le organizzazioni informali ad attivare progetti che stimolino la creazione di nuovi legami e promuovano il proseguimento dei rapporti di dialogo e cooperazione tra le persone.

GIORNATA MONDIALE DELL’AMICIZIA 2019

Pure in Italia saranno in tanti a cogliere l’occasione della Giornata Mondiale dell’Amicizia 2019 per celebrare un legame importante. Tra questi c’è anche Roby Facchinetti, l’ex cantante dei Pooh che su Instagram ha approfittato proprio per riproporre un brano della band che ha fatto emozionare milioni di fan. Questo il suo commento:”In questo giorno così importante dedicato all’amicizia, il brano “Amici per sempre” rappresenta un vero inno a questo nobile e prezioso sentimento: l’amicizia vera e profonda. Dedicato a tutti i mie veri compagni di vita! Roby”. Ecco alcuni versi del brano:”Si può essere amici per sempre, anche quando le vite ci cambiano, ci separano e ci oppongono. Si può essere amici per sempre, anche quando le feste finiscono, e si rompono gli incantesimi. Si può anche venire alle mani, poi dividersi gli ultimi spiccioli, non parlarsi più, non scordarsi mai”. Sotto il video della canzone, mai così azzeccata…





