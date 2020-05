GIORNATA MONDIALE DELL’INFERMIERE 2020/ Angeli della corsia contro il coronavirus

Pubblicità

La Giornata Mondiale dell’infermiere 2020 si celebra oggi, martedì 12 maggio, e mai come quest’anno, nel pieno della pandemia di coronavirus, tutto il Pianeta è pronto a rendere il dovuto onore a coloro i quali sono stati e sono tuttora in prima linea per affrontare un nemico pericoloso e invisibile. E’ giusto ammettere che nelle cronache di questa emergenza sanitaria il ruolo degli infermieri non sempre è stato portato sugli altari dai media che raccontavano la crisi del coronavirus. Certamente i medici sono stati indispensabili per attutire l’impatto di uno tsunami clinico senza precedenti, ma ogni camice bianco sa bene che senza l’ausilio degli angeli della corsia al proprio fianco qualsivoglia ospedale, clinica, struttura sanitaria, non può funzionare a dovere. Questa evidenza è apparsa in tutta la sua chiarezza durante il periodo di massima pressione del coronavirus. Non avremmo mai voluto che fosse una pandemia a rendere palese l’importanza della figura dell’infermiere.

Pubblicità

GIORNATA MONDIALE DELL’INFERMIERE 2020

A rendere speciale la Giornata Mondiale dell’infermiere 2020 non c’è soltanto un contesto che ancora tiene il mondo intero sotto lo scacco del coronavirus. Non è, insomma, esclusivamente l’urgenza del pericolo ad innalzare agli onori delle cronache quanti non hanno esitato a mettere a repentaglio le proprie vite per salvare quelle altrui. Quest’anno, infatti, si può dire che ricorra una tripla ricorrenza: da una parte la Giornata Mondiale dell’infermiere 2020 che cade proprio in questo martedì 12 maggio, dall’altra il fatto che proprio quest’anno venga celebrato il 200esimo anniversario dalla nascita di Florence Nightignale, fondatrice dell’infermieristca moderna. Finita qui? Macché! L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha infatti proclamato il 2020 “Anno dell’infermiere”. Questa Giornata Mondiale dell’infermiere 2020 si può intendere così: è un po’ come se qualcuno avesse decretato che questo intero anno è dedicato a voi e in più oggi fosse il vostro compleanno! Insomma: giorno migliore per ringraziare gli infermieri davvero non c’è!



© RIPRODUZIONE RISERVATA