GIORNATA MONDIALE SICUREZZA SUL LAVORO/ La “guida amica” sulla normativa italiana

Oggi si celebra la Giornata Mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita nel 2003 dall’Organizzazione internazionale del lavoro. L’iniziativa ha lo scopo di focalizzare l’attenzione sull’importanza della prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e delle malattie professionali, temi molto importanti nel nostro Paese, soprattutto considerando le notizie di cronaca che riportano costantemente incidenti, a volte anche mortali, sul lavoro.

Mascherine e Green Pass dal 1 maggio/ Oggi nuova ordinanza regole: mezzi, lavoro e...

Nell’occasione odierna, su tutteperlitalia.it è stata pubblicata la “Guida essenziale per essere informati sia su fondamentali normative sia su nuove norme giuridiche introdotte, ovvero quelli che sono i comportamenti che si devono seguire” per rendere il proprio lavoro più sicuro predisposta dal Coordinamento tavolo interistituzionale Prevenzione malattie professionali. Nella parte introduttive della guida viene spiegato che “la normativa che regola la materia della sicurezza sul lavoro è molto vasta e complessa e, spesso, la sua comprensione risulta complicato per tutti coloro sui quali ricadono gli obblighi relativi. Ci riferiamo ai Datori di Lavoro, alle lavoratrici e ai lavoratori in particolar modo a quelli di loro con minore esperienza che hanno numerosi dubbi e domande in materia”. Per questo è stata messa a punto “una guida amica per rispondere proprio a questa esigenza in modo rapido ed efficace”.

LEGGI ANCHE:

Riforma pensioni 2022/ Giorgetti ricorda il problema inflazioneGARANZIA GIOVANI/ E il "buon lavoro" che serve ai nostri ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA