Giornata Mondiale Volontariato 2022/ Ogni anno 5 mln di italiani si donano agli altri

Si celebra oggi, 5 dicembre, in tutto il mondo, Italia compresa, la Giornata Mondiale del Volontariato 2022. Le celebrazioni sono coordinate dalle Nazioni Unite e quest’anno è stato scelto come tema “Solidarity through volunteering” (Solidarietà attraverso il volontariato). Si tratta di un’occasione per sensibilizzare il maggior numero di persone riguardo appunto al volontariato, ma soprattutto per celebrare coloro che ogni giorno si spendono per gli altri senza ovviamente ricevere un euro in cambio.

Si tratta di un popolo immenso quello dei volontari italiani, circa 5 milioni di persone che operano nelle varie comunità, associazioni e organizzazioni da nord a sud del nostro Paese, il cui obiettivo principale è quello di supportare i più fragili e i più deboli, non soltanto dal punto di vista economico. Si tratta di un impegno a dir poco prezioso che negli ultimi anni è stato ulteriormente rivalutato a causa del covid e della conseguente crisi economica che ha obbligato milioni di italiani a rivedere a volte drasticamente il proprio stile di vita. Ad esempio, come ricorda EuropaToday, nelle prime fasi della pandemia sono stati moltissimi coloro che hanno fatto sentire la propria vicinanza alle persone sole, consegnando loro beni di prima necessità, un aiuto fondamentale per poter proseguire la propria vita.

GIORNATA MONDIALE DEL VOLONTARIATO 2022, L’INIZIATIVA DELLA CROCE ROSSA

Tantissime, come abbiamo detto sopra, le realtà che operano in questo settore, e che per la Giornata Mondiale del Volontariato 2022 hanno deciso di dare vita ad iniziative particolari come ad esempio la Croce Rossa italiana. A riguardo è stata lanciata la campagna “La mia storia X la tua”: «La Croce Rossa Italiana – sono le parole del Presidente Francesco Rocca -, mette al centro della sua azione il Volontariato: quello che si adopera 365 giorni l’anno per il bene della collettività; quello che abbiamo visto combattere la dura battaglia della pandemia; quello impegnato a far fronte alle recenti alluvioni; quello operante nelle missioni umanitarie in Ucraina».

«Ma ce n’è anche uno più silenzioso che, ogni giorno, assiste i nuovi poveri, porta soccorso ai migranti, consegna pacchi alimentari, risponde a qualsiasi vulnerabilità, con gentilezza e umanità. Oggi – conclude Rocca -, posso esprimere la sincera commozione e il grande orgoglio di essere il Presidente di oltre 150 mila donne e uomini straordinari». Fra le principali associazioni impegnate nel campo del volontariato si ricorda anche Banco Alimentare, protagonista della storica “Colletta”, ormai diventato un appuntamento fisso ogni anno all’ultimo weekend di novembre. La Giornata Mondiale del Volontariato 2022 è stata istituita nel 1985 a seguito della risoluzione 40/212 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.











