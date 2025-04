Si è tenuta nella giornata di oggi la seconda edizione della Giornata nazione del Made in Italy che ha visto più di 100 studenti lombardi prendere parte all’incontro di Federmacchine ‘Giovani protagonisti con il Machinery Made in Italy‘ che si è tenuto alla sede della Federazione a Cinisello Balsamo, alle porte di Milano: un incontro importante, nel corso del quale le giovani leve dell’industria del futuro si sono confrontate con la realtà quotidiana di Federmacchine che aggrega le dodici differenti sigle di rappresentanza sindacale dei principali comparti del Machinery con più di 5mila imprese associate che danno lavoro a 210mila persone, con un fatturato complessivo di oltre 52 miliardi di euro lo scorso anno.

Fallimenti aziende italiane/ Chiusure in massa: in quali Regioni italiane?

L’incontro ‘Giovani protagonisti con il Machinery Made in Italy‘ fa parte dell’ampio programma di eventi che Federmacchine ha organizzato in seno alla Giornata nazionale del Made in Italy fortemente voluta dal ministro Adolfo Urso e promossa per la prima volta lo scorso anno: l’invito è stato raccolto dall’ISIS Andrea Ponti di Gallarate, dall’ITS Lombardia Meccatronica di Sesto San Giovanni e dall’IST Academy Leading Generation di Milano che hanno portato alla sede della Federazione gli studenti dell’ultimo anno per fargli scoprire le tante opportunità lavorative che li attendono all’orizzonte.

Lombardia: stanziati 32,4 milioni per le filiere produttive/ Via oggi alle domande: info e tempistiche

L’evento di Federmacchine a Cinisello Balsamo rivolto e dedicato ai giovani studenti lombardi

L’incontro è stato aperto dall’intervento introduttivo del presidente di Federmacchine Bruno Bettelli e ha visto anche la partecipazione – e la moderazione – della content creator Greta Galli specializzata in tecnologia e robotica: proprio lei ha condotto la doppia intervista a Lorenzo Merlano e Nicola Dragonetti della Ormac Spa; poco prima di introdurre la performance ‘Noi siamo tecnologia’ del divulgatore Massimo Temporelli e di rispondere – in chiusura – alle tante domande avanzata dalla giovane platea.

Esprinet lancia il 'Generational Board'/ Il progetto per la collaborazione intergenerazionale

Dal conto suo, all’evento il presidente di Federmacchine Bruno Bettelli ha ricordato ai ragazzi quanto sia importante “coltivare i [vostri] sogni” seguendo sempre quella imprescindibile “creatività” che può essere un vero e proprio “elemento (..) fondamentale” per guidare il futuro sempre più innovativo e creativo delle “nostre imprese“; precisando – infine – che queste ultime sono prontissime “ad accogliervi” subito dopo la conclusione del percorso accademico.