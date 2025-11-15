Torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2025, per tutta la giornata di oggi, 15 novembre, sarà possibile donare del cibo

È sabato 15 novembre 2025 ed è un grande giorno: si celebra infatti oggi la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, con protagonista la Fondazione Banco Alimentare. Per tutto il giorno sarà possibile donare il cibo ai bisognosi, dandolo direttamente ai migliaia di volontari che vi accoglieranno fuori dai supermercati, facilmente riconoscibili da una pettorina arancione. Quali cibi si possono donare e dove si può farlo? L’elenco dei punti vendita è piuttosto corposo: più di 11.500 supermercati in tutta Italia, dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia, per quella che si preannuncia l’ennesima grande Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.

Qualora aveste dei dubbi vi basterà controllare fuori dal supermercato: se vedrete ragazze e ragazzi in arancione, allora sarà possibile donare. Per quanto riguarda invece il cibo donabile, l’elenco ufficiale è stato pubblicato dal sito della Fondazione Banco Alimentare, e parliamo ovviamente di prodotti non deperibili in tempi brevi, a cominciare dall’olio, alimento che sta diventando sempre più prezioso. Spazio quindi al cibo in scatola come ad esempio il tonno, ma anche la carne, senza dimenticarsi dei legumi e delle verdure. Bene anche le passate di pomodoro così come i sughi pronti; infine, spazio al riso e ai preziosissimi alimenti per l’infanzia, in favore quindi dei bimbi.

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2025: I NUMERI DELL’EDIZIONE 2024

L’iniziativa è importantissima e, se per caso aveste dei dubbi, vi basterà pensare che l’anno scorso, nell’edizione 2024 della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, sono state aiutate ben 1,7 milioni di persone, grazie alla donazione di 5 milioni di italiani. In totale sono state raccolte quasi 8.000 tonnellate di cibo, grazie al lavoro preziosissimo di 155 mila volontari coinvolti.

Tenendo conto di quante siano le persone bisognose che ogni giorno faticano ad arrivare a fine mese, complici anche i prezzi dei beni alimentari che, secondo l’ISTAT, sono cresciuti del 25% dal 2021 a oggi, questa azione risulta essere un preziosissimo aiuto a cui è impossibile non partecipare.

