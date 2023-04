GIORNATA SALUTE DELLA DONNA/ Gemelli Isola Tiberina a supporto di Komen Italia nella prevenzione

In occasione dell’ottava “Giornata nazionale della salute della donna”, che si celebra il 22 aprile, l’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina – Gemelli Isola, era presente oggi, nel piazzale antistante il Ministero, a supporto dell’iniziativa di Komen Italia, che ha messo a disposizione tre unità mobili della Carovana della prevenzione al fine di offrire gratuitamente screening oncologici per il tumore al seno e altre patologie femminili alle donne che si trovano in condizione di vulnerabilità. L’evento ha visto la collaborazione con l’Istituto nazionale salute, migrazioni e povertà e la Comunità di S. Egidio.

CONFRONTI/ Non profit, motore di sviluppo del welfare: le prospettive

“Il Centro di Eccellenza della Donna e del Bambino Nascente, diretto dal Dott. Orfeo è attivo nel fornire risposta ai bisogni di salute delle pazienti oncologiche attraverso percorsi di prevenzione, diagnosi e cura mirati, affidati in particolare alla Breast Unit diretta dalla Dott.ssa Frittelli, da sempre attiva nella campagna di prevenzione, in collaborazione con la radiologia diretta dal Prof. Squillaci e il centro di radioterapia oncologica diretto dal Prof. Valentini”, ha dichiarato Daniele Piacentini, Direttore Generale dell’Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina Gemelli Isola.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 21 APRILE 2023/ Chiusura a +0,43%

“È per noi importante dare il nostro contributo professionale per supportare la campagna di prevenzione che da molti anni, con merito, sta portando aventi in tutta Italia la Carovana della Prevenzione di Komen Italia, fondata dal prof. Riccardo Masetti, Direttore del Centro Integrato di Senologia del Gemelli”.

La giornata di oggi sancisce la collaborazione tra Gemelli Isola Tiberina e Komen Italia finalizzata a dare risposte di salute a tutte le donne che vogliono fare prevenzione con qualità e attenzione alla persona.

LEGGI ANCHE:

"Zero tasse alle famiglie? Ottimo"/ Il Vescovo Suetta: "Aiuto concreto, consistente e non simbolico!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA