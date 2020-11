Giornata universale dei diritti dell’infanzia/ Oggi 20 novembre, la festa dei bambini

Oggi, 20 novembre 2020, si celebra in tutto il mondo la 66esima edizione della Giornata universale dei diritti dell’infanzia. Era il 1954 quando presso l’Onu, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite in quel di New York, venne sottoscritta la Dichiarazione dei Diritti del Bambino. Obiettivo, mettere i bambini al centro dell’attenzione, ed in particolare, soffermarsi sulle condizioni e le specificità dell’età infantile e giovanile, ancor più, ricorda il Corriere della Sera, dopo che nel 1989, la ratifica internazionale della Convenzione sui diritti del Fanciullo, ha puntato il suo sguardo sui problemi legati non soltanto all’infanzia ma anche all’adolescenza. Numerose le iniziative in programma per la Giornata universale dei diritti dell’infanzia, tutte atte ovviamente a cercare di superare le diseguaglianze presenti nella vita dei bambini e dei ragazzi, a seconda del contesto sociale e culturale in cui essi vivono. Fra i tanti eventi in programma anche quello di Unicef, il cui obiettivo, per l’edizione 2020 del World Children Day, è quello di “Trasformare il mondo in blu”: 20 storici monumenti mondiali verranno appunto illuminati di blu, e nel contempo, i vari utilizzatori dei social verranno invitati a colorare con la stessa tonalità la propria immagine profilo.

GIORNATA UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA: IL 2020 E IL COVID

Ovviamente, in occasione di questa Giornata universale dei diritti dell’infanzia 2020, non si poteva tralasciare la questione covid e la crisi sanitaria ed economica creatasi a livello globale. I problemi sorti dopo la diffusione della pandemia hanno acuito ancor di più le disuguaglianze fra i ricchi e i meno abbienti, e di ciò ne stanno risentendo anche i bambini, in particolare, a livello di istruzione e culturale. Problematica che va a sovrapporsi su altre diseguaglianze già esistenti e che non fa altro che acuire ulteriormente le diversità. In questo ambito sempre la Unicef ha deciso di lanciare il sondaggio “The Future we want – Essere adolescenti ai tempi del Covid-19”, che in Italia ha riguardato circa 2000 adolescenti, e il cui risultato verrà presentato proprio in queste ore, in concomitanza con la Giornata universale dei diritti dell’infanzia 2020.



