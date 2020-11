Giorno del Ringraziamento, Thanksgiving Day 2020/ Covid non frena tradizione Usa

Ricorre oggi, giovedì 26 novembre il tradizionale Thanksgiving Day 2020, il Giorno del Ringraziamento, la festa americana più importante e celebrata negli Usa e in Canada. A farcela conoscere ci hanno pensato spesso film, libri e serie tv ma in che cosa consiste davvero il giorno del Ringraziamento e soprattutto perchè si celebra in modo così sentito? Il Thanksgiving Day è la ricorrenza celebrata negli Stati Uniti nel quarto (o ultimo) giovedì di novembre ma anche in Canada dove però ricorre il secondo lunedì di ottobre e prende il nome semplicemente del “Ringraziamento” poichè rappresenta la gratitudine degli americani verso Dio per quanto ricevuto durante l’anno trascorso. Pur essendo di derivazione religiosa, la festa è oggi diventata laica. Le sue origini affondano nel 1621 anche se maggiori testimonianze giunsero nel 1623 quando William Bradford, Governatore della Colonia di Plymouth, nel Massachusetts, fondata dai Padri Pellegrini, invitò tutti loro dopo il raccolto a “rendere Grazie a Dio Onnipotente per tutte le sue benedizioni”. Da allora il popolo americano ha continuato a celebrare annualmente la festa del Ringraziamento poi riconosciuta da Abraham Lincoln che la rese festa nazionale nel 1863, quando fu privata dello sfondo religioso.

GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO 2020: TRADIZIONI MESSA A RISCHIO DAL COVID?

Oggi il giorno del Ringraziamento è inteso come l’occasione per dire grazie di tutto ciò che la vita ci ha donato. Un modo per riunirsi e riflettere sulla fortuna che abbiamo ed esserne grati. Anche per questo ha assunto una connotazione positiva al punto da essere considerata importante alla stregua del Natale. Il Thanksgiving Day 2020, quest’anno potrebbe vedere venir meno la tradizione che vede riunire attorno allo stesso tavolo l’intera famiglia, possibilmente in casa, in occasione del classico tacchino ripieno servito a tutti i commensali e accompagnato da patate dolci, salsa di mirtilli, salsa gravy e la tradizionale torta di zucca. Perchè proprio il tacchino? Come rammenta Focus si tratta di un animale originario del continente americano e molto comune tra gli Aztechi che lo allevavano. In seguito alla conquista europea fu portato nel Vecchio Continente ma secoli dopo i Padri Pellegrini del Mayflower giunsero in Massachusetts portandolo con loro e dando il via ad un consumo massiccio. Purtroppo quest’anno non sarà il migliore per festeggiare in famiglia a causa della pandemia da Covid che continua a seminare nuovi casi (oltre 3 milioni solo nell’ultimo mese) e vittime. Nelle ore precedenti ai festeggiamenti, infatti, sono stati circa 50 milioni gli americani che si sono messi in viaggio sebbene gli esperti abbiano messo in guardia da ulteriori spostamenti che potrebbero provocare una esplosione di contagi negli Stati Uniti e che potrebbe minacciare le vacanze di Natale. Il Ringraziamento però, a quanto pare rappresenta ancora oggi una festa irrinunciabile.



© RIPRODUZIONE RISERVATA