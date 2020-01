Giorno della Memoria 2020/ Il ricordo delle vittime della Shoah: le iniziative

Ricorrerà domani, lunedì 27 gennaio, il Giorno della Memoria 2020, la ricorrenza in cui ogni anno, in tutto il mondo, si commemorano le vittime dell’Olocausto. Di questo si parlerà oggi in chiusura di puntata di Domenica In, durante la quale saranno ricordate le tante vittime innocenti di uno dei periodi storici più bui. In studio, la testimonianza di alcuni sopravvissuti e le storie di chi è riuscito a guardare con i propri occhi ed oggi a raccontare l’orrore del Ghetto di Roma ed il rastrellamento del 16 ottobre 1943. Nel Giorno della Memoria, si ricorderanno così le leggi razziali, la lunga e tormentata persecuzione (anche) italiana dei cittadini ebrei e di quelli italiani che sono stati deportati, tenuti prigionieri ed infine uccisi ma anche coloro che, nei campi e in vari schieramenti si sono opposti con forza mettendo a rischio la propria vita per salvare quella di altri perseguitati come loro. Ma perchè si celebra proprio il 27 gennaio? Questa è la data in cui nel 1945 le truppe sovietiche entrarono ad Auschwitz, il famigerato campo di concentramento dove trovarono la morte in migliaia di persone. L’obiettivo è quello di non dimenticare mai quanto avvenne all’interno dei lager tra il 1939 ed il 1945 quando non solo ebrei ma anche rom, omosessuali, disabili e senzatetto furono deportati ed uccisi nei campi di sterminio per mano del regime nazista.

GIORNO DELLA MEMORIA 2020: LE TANTE INIZIATIVE IN ITALIA

Anche nel 2020, in occasione della Giornata della Memoria non mancheranno in tutta Italia le varie iniziative per non spegnere la memoria su ciò che davvero avvenne in quel periodo. A Milano sono numerose le iniziative promosse, tra seminari, proiezione di film e testimonianze. Nella giornata di domani, presso lo scalo di Malpensa è prevista la proiezione di un video con i disegni del pittore Aldo Gay. Numerose anche le iniziative presso l’Università Bicocca di Milano. Inoltre al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, è previsto lo spettacolo “Il ballo di Irene”. Iniziative anche a Torino: domani la sede del Consiglio Regionale del Piemonte, Palazzo Lascaris, sarà il “Palazzo della Memoria” dove è prevista la proiezione di film, letture di brani e incontri che coinvolgeranno anche i giovani studenti delle scuole. Saranno in tutto 170 gli eventi dedicati alla Giornata della Memoria 2020 a Roma, mentre a Napoli domani mattina è in programma una cerimonia istituzionale durante la quale verrà ricordata, con la deposizione della corona nella strada a lei intitolata, Luciana Pacifici, vittima delle leggi razziali.

