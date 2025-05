Giorno maledetto, film su Rete 4 diretto da John Sturges

Se amate il grande cinema che fa riflettere, non perdete l’occasione di vedere o rivedere un capolavoro su Rete 4, domenica 4 maggio alle ore 14: Giorno maledetto (Bad Day at Black Rock). Si tratta di una produzione del 1955 e c’è l’atmosfera di un western moderno che affronta temi sociali con una forza rara. Dietro la macchina da presa vi è John Sturges, mentre il protagonista è Spencer Tracy, una leggenda assoluta, due volte premio Oscar, qui in una delle sue prove più intense e controllate. Interpreta John J. Macreedy, un uomo arrivato dal nulla, con un braccio che non può usare e un mistero da svelare.

Il grande attore è circondato da un cast di supporto pieno di facce che hanno fatto la storia del cinema: Robert Ryan, Anne Francis, Dean Jagger, Walter Brennan (tre Oscar vinti), Ernest Borgnine (indimenticabile in Marty) e un giovane, minaccioso Lee Marvin. Ad aggiungere tensione c’è la colonna sonora di André Previn, che stava iniziando una carriera che lo avrebbe portato nell’olimpo della musica. Il tutto girato in uno spettacolare CinemaScope e Eastmancolor che rende il deserto quasi un personaggio.

La trama del film Giorno maledetto: un omicidio a sfondo razziale al termine del secondo conflitto mondiale

In Giorno maledetto, siamo nell’autunno del 1945 e la Seconda Guerra Mondiale è appena terminata. In un paesino dimenticato da Dio, Black Rock, perso nel deserto californiano, succede una cosa mai vista da quattro anni: il treno veloce si ferma. Scende un solo uomo, John J. Macreedy (Spencer Tracy), vestito di scuro, elegante, ma con quel braccio inerte che incuriosisce e mette a disagio.

La sua sola presenza getta un’ombra sulla piccola comunità. Gli abitanti, pochi ma compatti nel custodire un segreto inconfessabile, lo guardano con sospetto, quasi con ostilità. Macreedy dice di cercare un certo Komoko, un contadino nippo-americano che viveva lì ed è il padre del ragazzo che in guerra gli ha salvato la vita. Ma ogni sua domanda sbatte contro un muro di silenzio e minacce nemmeno troppo velate, soprattutto da parte del capo non ufficiale del paese, Reno Smith (un formidabile Robert Ryan).

Piano piano, Macreedy inizia a capire la terribile verità: Komoko è stato ucciso proprio da loro, dagli abitanti di Black Rock, accecati dall’odio razziale dopo Pearl Harbor. Ora Macreedy sa troppo, e la sua presenza è una minaccia. Per lui, quelle 24 ore a Black Rock si trasformano in una disperata lotta per sopravvivere.