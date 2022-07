Giorno Maledetto/ Su Rete 4 il film con Spencer Tracy e Robert Ryana

Giorno Maledetto, film di Rete 4 diretto da John Sturges

Giorno Maledetto va in onda oggi, 17 luglio, a partire dalle ore 17:00 su Rete 4. Questo film ha debuttato nell’anno 1955 e appartiene ai generi drammatico, thriller e western. Il regista di quest’opera risulta essere John Sturges mentre la sceneggiatura è stata scritta da Don McGuire e Millard Kaufman. All’interno del cast del film ci sono numerosi attori che hanno fatto la storia del cinema americano come Spencer Tracy, Robert Ryan, Anne Francis, Dean Jagger, Walter Brennan, John Ericson, Lee Marvin e Russell Collins.

Le musiche di questo film sono state realizzate da Andrè Pervin mentre la fotografia è stata messa a punto da William C. Mellor. Il film viene considerato una grandissima opera da parte di chi ama il cinema western. Inoltre, questa viene considerata una delle migliori interpretazioni di Spencer Tracy.

Non a caso, l’uomo riuscì a vincere il premio al Festival di Cannes come miglior attore maschile. Ai Premi Osca del 1956 poi, la pellicola ricevette tre nomination senza però vincere un premio. Tuttavia, venne scelto tra i migliori dieci film dell’anno e conservato nel National Board Review of Motion Picture.

Giorno Maledetto, la trama del film

Leggiamo la trama di Giorno Maledetto. Due mesi dopo la fine della seconda guerra mondiale, a Black Rock, una piccola cittadina degli Stati Uniti d’America, le cose sembrano essere tornate alla normalità. Durante la guerra infatti, molti si erano fermati ed erano spaventati da ciò che poteva succedere dall’altra parte dell’Oceano. John Macreedy, un uomo che ha perso il braccio e ha una forte menomazione, arriva in città e chiede di una proprietà chiamata la Steppaia.

Tutti però, appena sentito questo nome, diventano ostili con l’uomo e non gli forniscono le giuste informazioni. A quel punto, Macreedy capisce che qualcosa non va e cerca di fare luce sull’argomento. Scoprirà che la cittadina dopo la guerra è diventata corrotta e dove gli uomini di legge ormai non contano più niente.

Tuttavia, Macreedy non si arrenderà. Il suo obiettivo è accedere alla Steppaia perché ha un conto in sospeso con quel luogo. Esplorando gli eventi che sono accaduti a Black Rock, l’uomo avrà la sua giustizia nonostante i diversi nemici che si farà nel luogo.











