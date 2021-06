Giorno Maledetto/ Su Rete 4 il film con Spencer Tracy (oggi, 13 giugno)

Giorno Maledetto va inonda oggi, domenica 13 giugno, a partire dalle ore 16.15 su Rete 4. Nel cast troviamo tra gli altri Spencer Tracy e Robert Ryan. Il genere western qui era arrivato a uno dei suoi momenti epici di massimo sviluppo, nonostante questo sono diversi i momenti in cui poi si è trovato in grande difficoltà. Rilanciato da Sam Peckinpah in tempi non sospetti a trovato filo da torcere lungo gli anni novanta in cui era completamente sparito dall’attenzione del pubblico.

Di recente prima i fratelli Coen e poi Quentin Tarantino ne hanno regalato un omaggio che però sembra essere stato solo uno spunto sporadico. I classici però ci sono, rimangono e sono sempre lì a nostra disposizione.

Giorno Maledetto, la trama del film

Il film Giorno Maledetto, ambientato a Black Rock, si svolge nell’arco di appena ventiquattro ore e racconta le vicende di John MacReedy.

L’uomo, avanti con gli anni e privo del braccio sinistro perso per via di una bomba esplosa a pochi metri da lui nel corso della seconda guerra mondiale, è alla ricerca del padre di un ragazzo che è riuscito a salvargli la vita durante il terribile conflitto bellico.

L’anziano giunge dunque tramite un treno lo sperduto villaggio di Black Rock ma scopre che l’uomo che sta cercando è morto linciato dalla folla e che colpevoli di questo brutto gesto sono molti degli abitanti dello stesso villaggio. L’uomo che MacReedy cerca è stato ucciso l’indomani del terribile attacco giapponese al porto di Pearl Harbor come ripicca proprio per il fatto di essere anche lui un giapponese.

Il reduce di guerra è dunque intenzionato a fare giustizia ad un uomo ucciso ingiustamente solamente per la sua provenienza geografica, ma per farlo dovrà sfidare tantissimi uomini spietati lungo il suo cammino, in particolar modo Reno Smith, spietato signorotto locale principale responsabile per l’uccisione a sassate del povero uomo giapponese.



