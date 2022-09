Giostra crolla da 25 metri: choc al Luna Park/ Caduta verticale e schianto a terra

Sfiorato il dramma in India, dove una giostra è crollata verticalmente da 25 metri, schiantandosi a terra. Come riporta Il Messaggero, sono circa 10 le persone, tra cui molti bambini, ad essere rimaste ferite. A far crollare la giostra, il sistema frenante che non avrebbe funzionato. Come mostra il video diffuso su Twitter, la giostra è crollata verticalmente, facendo un volo di circa 25 metri. L’incidente si è verificato nella giornata di domenica, in un luna park allestito nel distretto del Mohali, in India. A darne notizia, l’India Tribune.

Come ha spiegato il sito indiano, le persone coinvolte nella caduta della giostra avrebbero riportato dolori a testa, schiena e collo. Alcuni bambini sarebbero in stato di choc, eppure nessuno avrebbe riportato ferite gravi tanto da richiedere un intervento chirurgico. Solamente tanto spavento, dunque, per i presenti, nonostante il volo di 25 metri.

Giostra crolla per 25 metri: il video

La giostra crollata in India ha fatto un volo verticale di 25 metri, provocando ferite nelle persone coinvolte ma fortunatamente non ferendo in modo grave né i bambini né i genitori. Alcuni dei testimoni oculari dell’accaduto hanno ripreso in un video l’incidente. Inoltre, subito dopo la caduta, sono intervenuti per prestare soccorso, come mostrano anche le immagini. Incredibile, invece, la reazione dello staff della giostra, che si è dato alla fuga. Inseguito dai presenti, è stato raggiunto e bloccato: le persone presenti hanno subito denunciato alla polizia l’assenza di misure di sicurezza adeguate.

Nel video dell’incidente si vede come la piattaforma della giostra subisca un collasso improvviso. La leggera inclinazione della giostra, evidente nel video, è seguita infatti dalla caduta verticale per 25 metri, con lo schianto a terra.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022













