Giovanbattista Cutolo, figlio di Daniela Di Maggio: chi era il ragazzo? Fu ucciso da un giovane killer dopo una lite per futili motivi a Napoli

Aveva solo 24 anni Giovanbattista Cutolo, il figlio di Daniela Di Maggio, quando è stato ucciso, raggiunto da tre colpi di pistola sparati da un giovane killer di neppure 17 anni, poi condannato a 20 anni di carcere nonostante fosse minorenne al momento del terribile omicidio. Giovanbattista Cutolo è il figlio di Daniela Di Maggio, che dopo l’uccisione del ragazzo non ha smesso di combattere per dargli giustizia e per far sì che certe cose non accadano più.

Giogiò, come gli amici e la famiglia lo chiamavano, era un ragazzo d’oro: suonava il corno e il pianoforte ed era iscritto al Conservatorio di San Pietro a Majella, dove si sarebbe diplomato a breve. L’amore e la passione per la musica lo avrebbero portato lontano, giura chi lo conosceva bene: Giogiò aveva anche svolto i provini per far parte dell’orchestra di Sanremo sul palco dell’Ariston. E proprio qualche mese dopo la sua morte, la mamma, Daniela Di Maggio, è stata invitata a ritirare un riconoscimento a suo nome.

Giovanbattista Cutolo, figlio di Daniela Di Maggio: la Medaglia d’oro al valor civile alla memoria

La sera del 31 agosto 2023 Giovanbattista Cutolo era uscito con gli amici, e avendo trovato chiuso il pub dove andavano sempre si era spostato con il gruppo in una paninoteca in piazza Municipio, a Napoli. Lì, un gruppo di persone poco perbene aveva iniziato a infastidire i suoi amici con la scusa di uno scooter parcheggiato male. In pochi secondi Giogiò, estraneo alla lite, è stato colpito con un colpo di arma da fuoco alla schiena. Il giovane ha iniziato a correre per scappare via ma il killer lo ha colpito un’altra volta e poi ancora al petto, uccidendolo immediatamente.

Dopo la sua morte, Giogiò, come lo chiamavano i suoi cari, è stato insignito della Medaglia d’oro al valor civile alla memoria, consegnata ai genitori dal ministro Piantedosi.