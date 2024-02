Giovanbattista (Giogiò) Cutolo, com’è morto?/ La ricostruzione dell’omicidio del musicista ucciso a Napoli

Giovanbattista Cutolo com’è morto? L’omicidio del giovane musicista figlio di Daniela Di Maggio

Nella puntata di oggi de La volta buona è ospite Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo. Com’è morto il giovane musicista di Napoli? Il 24enne è stato ucciso a colpi di pistola il 31 agosto 2023 in conseguenza di una lite per un parcheggio, secondo altre testimonianze, invece, sembrerebbe che il giovane sia intervenuto in difesa di un amico. Dalle indagini è emerso che è stato raggiunto da tre proiettili, tutti andati a segno, di cui due al petto l’Ansa riporta i risultati dell’autopsia, sarebbe morto nel giro di pochi minuti dopo essere stato colpito. A sparare è stato un giovane 17enne attualmente indagato con l’accusa di omicidio per futili motivi.

La morte di Giovanbattista Cutulo soprannominato Giogiò ha colpito l’Italia intera per l’efferatezza ed il motivo banale per cui è avvenuta ed ha gettato nella disperazione la mamma Daniela Di Maggio che subito dopo il grave lutto, oltre a ricordare i valori del figlio e la sua passione per la musica ha voluto lanciare un appello al Ministro della Giustizia Nordio: “Un sedicenne che spara a sangue freddo, da killer, va giudicato come un adulto.” E poi ha aggiunto: “Serve una riforma importante della giustizia, per abbassare l’età punibile. Chi ha ucciso mio figlio deve essere processato come un adulto, il suo è stato un crimine efferato che va pagato senza nessuno sconto di pena. Come non ci sono sconti per il mio ergastolo, cominciato il 31 agosto.”

Giogiò Cutolo, la mamma Daniela Di Maggio a Sanremo 2024: “Vivi attraverso la musica”

La mamma di Giovanbattista Cutolo, Daniela Di Maggio nel giorni scorsi è stata ospite a Sanremo 2024 per ricordare il figlio barbaramente ucciso e lanciare un messaggio di speranza. Giogiò Cutolo era un musicista che aveva suonato nell’orchestra di Sanremo. La madre lo descrive come nobile, generoso, un giovane uomo capace di trasmettere gentilezza e sani principi con una vita davanti e tanti sogni che sono stati strappati via troppo presto: “E proprio perché l’amore è il contrario della morte, tu sta sera vivi attraverso la musica che amavi e che ti farà essere eterno. E poi, perché sta sera tutta Italia, sta ascoltando il talento e le note del maestro Giovanbattista Cutolo, ciao Giogiò.”











