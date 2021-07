Giovane albanese accoltellato da connazionali a Roma/ Rissa in strada: è gravissimo

Un giovane ragazzo è stato accoltellato nella giornata di ieri in quel di Roma, nel quartiere Ostiense, una delle piazze capitoline della movida. Come riferisce l’edizione online dell’agenzia Agi, l’episodio si è verificato venerdì mattina, e la vittima era un giovane di origini albanesi che ha ricevuto alcuni colpi di coltello alla schiena durante una lite con due persone, quasi sicuramente due suoi connazionali. Inizialmente si era temuto peggio, e il giovane albanese era stato dato per morto, ma in seguito è stato stabilizzato e rianimato dai soccorsi a bordo dell’ambulanza, e si trova al momento presso l’ospedale San Camillo dopo essere stato sottoposto ad un lungo e delicato intervento chirurgico.

Attualmente è in rianimazione presso l’ospedale capitolino ma le sue condizioni restano gravissime e le prossime ore saranno decisive per capire se lo stesso se la caverà o meno. Secondo la ricostruzione raccolta dall’Agi, il tutto sarebbe iniziato poco dopo le ore 13:00 di ieri, in via del Gazometro angolo via dei Magazzini Generali, quando è scoppiata una lite fra 4 persone: da una parte la vittima, un 26enne, con un amico, mentre dall’altra due persone; inizialmente i quattro se le stavano dando a mani nude, poi ad un certo punto uno dei due “avversari” ha estratto un coltello a serramanico ed ha colpito quello che poi sarebbe finito in ospedale.

GIOVANE ALBANESE ACCOLTELLATO IN STRADA: CACCIA AI RESPONSABILI

Subito dopo essere stato ferito il giovane ha proseguito per alcuni metri sorretto dall’amico e lasciandosi dietro una scia di sangue, poi ad un certo punto ha perso le forze e si lasciato andare: quello che era con lui l’ha lasciato davanti ad un ristorante e gli ha detto “Stai qui, aspetta” prima di andarsene e non tornare più, conscio che farsi trovare dagli agenti dell’ordine avrebbe significato un arresto. In seguito sono arrivati i soccorsi, probabilmente chiamati dall’amico “in fuga”, mentre gli agenti hanno iniziato le indagini ma al momento dei due responsabili non vi è traccia.

