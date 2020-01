Giovani a rischio coma etilico/ È allarme: “Alcol devastante che in piccole quantità”

Boom di casi di coma etilico tra i giovani: gli esperti lanciano l’allarme, i numeri sono a dir poco preoccupanti. Sempre più adolescenti finiscono vittima di intossicazione acuta da etanolo, chi per gioco e chi non: parliamo di ragazzi di 13-14 anni, ma anche di 12. L’ultimo caso registrato è quello di Bolzano: nove minorenni ricoverati in ospedale per grave abuso di alcol, compresa una ragazzina di 12 anni. Come evidenziato dal primario Mario La Guardia, avevano tassi alcolici fino a cinque volte superiori ai limiti di legge. E sono davvero tanti gli episodi simili, spiega il Corriere della Sera: dalla Sardegna alla Campania, passando per l’Emilia Romagna e la Lombardia, giovani senza sensi e in condizioni gravi dopo aver tracannato ingenti quantitativi di etanolo. Ed i dati raccolti dal ministero della Salute fanno spavento…

“COMA ETILICO, ALCOL DEVASTANTE ANCHE IN PICCOLE QUANTITA'”

I dati del 2018 non lasciano spazio a dubbi, basti pensare che dei 39 mila intossicati dall’alcol arrivati al Pronto soccorso, il 17% ha meno di 14 anni. E c’è di più, sottolinea il Corriere della Sera: tra i 15 ed i 17 anni sono in crescita i casi di binge drinking, abbuffate alcoliche che causano ubriacatura immediata e la perdita di controllo. A farne le spese sono soprattutto le ragazzine, poiché gli enzimi del fegato femminile hanno meno capacità di metabolizzare l’alcol. Emanuele Scafato, direttore dell’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto superiore di Sanità, ha commentato: «Tutte le evidenze ci dicono che più si è giovani nell’avvinarsi all’alcol più si rischia di sviluppare dipendenza. Quando si dice “perdere il controllo” si intende perdere razionalità, coordinamento, pianificazione. Significa diventare impulsivi e inconsapevoli. Ecco. L’alcol fa tutto questo perché stacca la corteccia prefrontale, quella, appunto, della razionalità e del controllo. No razionalità uguale no percezione del rischio». E l’alcol può essere devastante anche in piccole quantità, soprattutto per i giovanissimi…

