"I giovani, la mia speranza", traccia C1 Prima Prova Maturità 2025: di cosa parla il testo del giudice anti-mafia Paolo Borsellino

“I giovani, la mia speranza” è il – certamente potentissimo – messaggio lanciato dal giudice anti-mafia Paolo Borsellino nel breve testo proposto in questa giornata per la Prima prova della Maturità 2025, precisamente nella cosiddetta Tipologia C dedicata al tema di attualità e in particolare alla traccia C1: un messaggio – quello del magistrato – che pur risalendo all’ormai lontano 1992 risulta ancora perfettamente attuale, specialmente in un contesto sociale in cui ormai l’indifferenza sembra essere tornata centrale per le giovani menti del futuro.

Per comprendere a fondo il messaggio lanciato da Paolo Borsellino è, ovviamente, importante ascriverlo al contesto storico in cui fu scritto: era, infatti, il 1992 a due passi dalla certamente nota strage di via D’Amelio nella quale – il successivo 19 luglio – il magistrato fu ucciso proprio per via della sua battaglia contro le mafie siciliane: fu proprio lui, assieme al collega Falcone ucciso nel maggio dello stesso anno, ad infliggere un durissimo colpo a Cosa Nostra, rendendoli bersagli purtroppo facili per l’odio mafioso.

IL MESSAGGIO DI PAOLO BORSELLINO: DI COSA PARLA IL TESTO “I GIOVANI, LA MIA SPERANZA”

Al di là della vita di Paolo Borsellino – che comunque trovate approfondita debitamente in quest’altro articolo – qui l’attenzione volgiamo porla proprio sul messaggio che lanciò sulle pagine della rivista Epoca che accolse il testo “I giovani, la mia speranza“: è proprio il magistrato a ricordare il suo operato nelle primissime righe, precisando che la Palermo che conobbe nella sua infanzia era una città che aveva perso “pressoché totalmente la propria identità“.

Fu l’esempio dei figli di Paolo Borsellino – all’epoca, ricorda, “tutti sui vent’anni” – a dimostrargli che se fa un lato buon parte della città viveva “nell’assoluta indifferenza del fenomeno mafioso“, confessando che lo stesso fece lui nel corso della sua giovinezza; dall’altro “i ragazzi di oggi sono perfettamente coscienti del gravissimo problema“, dicendosi perfettamente e completamente “ottimista” nei confronti del “futuro“.

Ottimista, spiega ancora Borsellino nella traccia C1 della Prima prova della Maturità 2025, perché seppur all’epoca la mafia era ancora “estremamente potente“, grazie alla rinnovata consapevolezza dei giovani ciò che sarebbe venuto a mancare sarebbe stato “il consenso” per le organizzazioni criminali: proprio questo ad avviso del giudice è “uno dei maggiori punti di forza dell’organizzazione“, messo in crisi dal fatto che i futuri adulti “non [troveranno] naturale dare alla mafia questo consenso”; invitando le istituzioni tutte ad alimentare e incoraggiare il senso di legalità dei giovani.

L’ANALISI DEL TESTO DELLA TRACCIA C1 DELLA PRIMA PROVA DELLA MATURITÀ 2025: IL MESSAGGIO TRASPOSTO AL PRESENTE

Di fatto l’analisi del testo di Paolo Borsellino risulta essere piuttosto semplice nella sua complessità e l’invito per i maturandi era proprio quello di riflettere sul suo significato “e sul valore che esso può avere per i giovani”: il tema centrale è sicuramente e ovviamente legato al fenomeno mafioso, ma proprio partendo da lì si potrebbe sviluppare agilmente un ragionamento sul concetto generale di legalità e sul suo valore in una società che possa dirsi veramente giusta per i suoi appartenenti.

I giovani per Bosellino – ragionando sulla traccia C1 dalla Maturità 2025 – diventano protagonisti e non più spettatori di un futuro che appartiene a pienissimo titolo a loro e non a chi li ha preceduti ed è proprio qui che il massaggio assume il suo valore attuale: nel contesto sociale odierno, infatti, il fenomeno mafioso risulta essere talvolta troppo distante per essere considerato un problema reale ed è in questo modo che riesce ad insinuarsi nuovamente nella società; veicolato tramite i social in cui lo sfarzo e lo sfoggio della ricchezza diventano un modo per acchiappare like e visibilità, attirando – talvolta inconsapevolmente – i giovani a comportamenti che lo stesso magistrato dimostrò essere a dir poco deleteri.