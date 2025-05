“Conosci tu il paese dove fioriscono i limoni?” scriveva Wolfgang Goethe con riferimento all’Italia. Oggi un ipotetico viaggiatore lungo la penisola, magari visiting professor di scienze sociali, si chiederebbe i motivi per cui l’Italia vanti fra i Paesi europei uno dei più alti tassi di Neet ( ovvero di giovani che non lavorano, non studiano e non sono in formazione), il cui numero complessivo ammonta a poco più di due milioni.

Chiunque si occupi di mercato del lavoro si trova a dipanare questa matassa che – diversamente dagli indicatori della c.d. povertà relativa che aumentano quando la situazione economica migliora – diventa più inestricabile quando l’occupazione arranca. Da ultimo (ben inteso solo in ordine di tempo) il tema viene affrontato nel XXVI Rapporto del Cnel sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva. Il fenomeno è particolarmente diffuso nel Mezzogiorno, dove secondo i più recenti dati Istat l’incidenza tra gli under 34 che possiedono al più la licenza media si attesta al 28,1%, al 29,5% tra i diplomati e al 18,3% tra i laureati. Sul medio periodo è possibile notare una graduale, seppur lenta, diminuzione dell’incidenza dei Neet.

Rispetto al 2019, nel 2024 si registra un decremento dell’incidenza pari a 6,3 punti, con un calo continuo negli anni (con l’eccezione del 2020) e una diffusione maggiore tra gli uomini (7,0% contro 5,7% per le femmine). Il confronto mostra, tuttavia, come la distanza tra i generi permanga, seppure a livelli inferiori.

A livello di ripartizioni geografiche, nel 2024 la maggiore incidenza si registra nel Sud (27,2%) con una distanza pari a 13 punti rispetto al Centro e 16,3 punti rispetto al Nord. Anche in questo caso, rispetto al 2019, si verifica per ogni ripartizione un calo dell’incidenza dei Neet e si

Quanto alle motivazioni dei giovani che hanno terminato il periodo di formazione ma non si attivano per entrare nel mercato del lavoro, il Cnel come tanti altri analisti non sono in grado di fornire un quadro pur minimo di dati certi. E finiscono per dare spiegazioni a tavolino. Mentre le aziende più produttive e innovative – scrive il Cnel – riscontrano carenza di personale qualificato, altre, spesso piccole e in determinati settori esposti al lavoro in orari disagiati o alla stagionalità, non riescono a offrire adeguate condizioni di lavoro e retributive.

Tale ultima categoria di imprese, di conseguenza, non riesce ad attrarre giovani, che rifiutano il lavoro o si dimettono alimentando la platea dei Neet in attesa di migliori opportunità, per le quali talvolta, però, non possono aspirare concretamente perché non in possesso delle competenze richieste. Inoltre, è da tempo in corso una nuova emigrazione di giovani italiani, per dimensione simile a quelle passate ma molto diversa per luoghi di partenza (regioni settentrionali, ricche di reddito e presumibilmente di opportunità) e tipologia di persone che espatriano, per quasi la metà giovani laureati e per un altro terzi giovani diplomati.

In sostanza è molto frequente la rappresentazione del fenomeno dei Neet come prova dell’infelice condizione dei giovani, che, nei periodi di crisi economica, restano fuori dal mercato del lavoro perché non vi trovano spazio e per questi motivi cresce in loro una sensazione di sfiducia che li scoraggia persino a cercare un’occupazione.

Nei periodi di andamenti più sostenuti dell’economia, i giovani Neet vengono giustificati in quanto i posti disponibili e le relative retribuzioni non soddisfano le loro aspettative e di conseguenza – grazie alla protezione nell’ambito famigliare – preferiscono attendere una migliore opportunità. In questo caso non si comprende come questi giovani non si cimentino con una nuova fase di formazione, ma si vede che la frustrazione arriva fino a questo punto.

Poi dovrebbe intervenire il buon senso. Come trascorre il suo tempo un Neet tanto da riuscire a sottrarsi a ogni classificazione delle tante che sono presenti nel mercato del lavoro? Ci aiuta a raccapezzarsi il rapporto Lost in Transition del Consiglio nazionale dei Giovani, dove viene tracciato un quadro del fenomeno Neet molto diverso da quello consueto. Pur confermando che, a livello ufficiale, poco più di due milioni di giovani non studiano e non lavorano, il rapporto qualifica questa cifra con dettagli che assumono una grande importanza per chiarire quale sia la natura del fenomeno in Italia.

Lost in Transition riporta infatti che, stando ai dati raccolti, l’88,9% dei Neet italiani che vivono nelle città e quasi il 75% di quelli che vivono nelle aree interne ha o avrebbe svolto di recente un lavoro. Questi impieghi però non emergono nelle statistiche ufficiali perché in buona parte si tratta di lavori irregolari, senza contratti e senza una retribuzione a norma di legge. Come riassume lo stesso rapporto, si tratta quindi di lavoro nero.

Non sono però soltanto di lavoretti. Il 50% dei Neet nelle aree urbane dichiara di essere economicamente indipendente, percentuale simile a quella dei Neet che risulta avere un diploma di laurea nelle aree urbane.

Anche se questi dati sono confortanti per quanto riguarda la situazione sociale dei giovani italiani, rimangono però comunque gravi dal punto di vista economico. Una fascia significativa della popolazione attiva, tra quella che dovrebbe essere maggiormente coinvolta nell’attività economica, è relegata a un ruolo marginale. I lavori saltuari, senza contratti e garanzie, comportano un’incertezza che compromette i progetti futuri di queste persone e ha impatti seri su diversi aspetti della società italiana, dai consumi fino allo sviluppo di una famiglia e alla crisi delle nascite.

Dal punto di vista conoscitivo, tuttavia, non è utile complicare i criteri di classificazione. Siamo convinti, infatti, che a mettere insieme le platee del lavoro sommerso, dei disoccupati e dei Neet, si troverebbe un rilevante numero di soggetti che vengono contati più volte.

