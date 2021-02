GIOVANNA: “6 ANNI SENZA MIA FIGLIA”/ “Per vederla ho creato profilo fake Katia Russo”

È disperata Giovanna a C’è posta per te 2021. La donna è in un fiume di lacrime perché sua figlia Maria Rosaria proprio non vuole avere nulla a che fare con lei. “Mi ha cacciata di casa, mi ha abbandonata, lasciata da sola!” dichiara la ragazza in studio. La mamma però nega: “Non è vero, io ti amo!” Maria Rosaria però svela che la mamma l’ha anche bloccata su Whatsapp oltre ad altre cose: “Non riesco neanche a guardarla negli occhi”, dice e conferma di voler chiudere la busta. Giovanna è disperata: “Non è possibile, non è lei, non è la mia Chicca. Ti prego non chiudere!” Poi, prima che Maria Rosaria e suo marito lascino lo studio, la donna svela: “Vedi chi è Katia Russo su Facebook, sono io!” Maria De Filippi capisce tutto: “Hai fatto un profilo fake per seguirla?” Giovanna conferma!

Giovanna cerca di riallacciare i rapporti con sua figlia dopo 6 anni

Giovanna chiama C’è posta per te per sua figlia Maria Rosaria che non vede da sei anni. La donna è diventata anche nonna di una bambina che, purtroppo, ad oggi non è mai riuscita a tenere tra le braccia. Giovanna ha raccontato a Maria De Filippi di aver cresciuto sua figlia da sola perché l’ex marito le ha lasciate quando la bambina aveva 9 anni. Cresciuta, la ragazza ha incontrato Stefano che è oggi suo marito. Quando vivono momenti di ristrettezze economiche, la ragazza rifiuta un lavoro da parrucchiera, nonostante la necessità di denaro di quel periodo, perché ritiene non sia la sua strada. La cosa crea un primo litigio tra madre e figlia. Maria Rosaria chiederà allora di trasferirsi per un breve periodo dal suo compagno, Stefano, e dai suoi genitori, cosa che lei accetta. Da quel momento, però, non tornerà più a casa sua e questo causerà tra loro una lite e un successivo silenzio di ben 3 anni.

Giovanna in lacrime per la figlia Maria Rosaria a C’è posta per te 2021

Trascorsi questi 3 anni, c’è un riavvicinamento. Per Giovanna continuano i problemi di carattere economico e rischia lo sfratto. Maria Rosaria, con il grande aiuto dei suoi suoceri, riesce a trovare un appartamento vicino a casa loro per la mamma. Giovanna però, pur apprezzando il gesto, rifiuta perché i suoi mobili non sarebbero mai entrati in quella casa e perché l’appartamento era troppo lontano dal luogo in cui lavorava. Questo rifiuto ha causato la definitiva rottura con sua figlia, anche perché dopo Giovanna si è trasferita dalla Liguria alla Campania.



