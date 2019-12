Giovanna Abate/ Addio a Giulio Raselli? “Come lo spieghi un amore..” (Uomini e Donne)

Giovanna Abate dice addio a Giulio Raselli? La corteggiatrice di Uomini e Donne sperava di poter scoprire la scelta del tronista prima di Natale. Raselli, però, pur essendo rimasto da tempo solo con Giovanna e Giulia D’Urso, ha preferito aspettare ancora e trascorrere il Natale lontano dalle sue corteggiatrici per poter avere le idee più chiare. Una scelta che ha fatto infuriare Giovanna la quale, pur non nascondendo il grande interesse che nutre per il tronista, ha più volte ribadito di non fidarsi di lui. Giovanna, così, per sbollire la rabbia, si è consolata con un altro uomo. Su Instagram, la Abate ha così pubblicato una foto con il suo grande amore. In compagnia del nonno, Giovanna ritrova la sua serenità scrivendo: “come lo spieghi un amore così?”. Una foto dolcissima che ha conquistato i followers della Abate che, in questi mesi, ha conquistato il pubblico del trono classico con la sua spontaneità.

Giovanna Abate sarà la scelta di Giulio Raselli?

Giovanna Abate, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe tornare nello studio del trono classico di Uomini e Donne questo pomeriggio per una nuova registrazione. I fans della trasmissione di Maria De Filippi sperano che quella odierna possa essere la registrazione della scelta di Giulio Raselli. Il nome di Giovanna è il preferito del pubblico e per lei tifa anche Gianni Sperti, sicuro dei suoi sentimenti nei confronti del tronista. Tuttavia, la Abate non ha mai nascosto di avere paura di quella che potrebbe essere la scelta di Giulio che, fisicamente, è anche molto attratto da Giulia D’Urso. Le segnalazioni su quest’ultima, però, gli hanno acceso un campanello d’allarme che potrebbe portarlo definitivamente verso Giovanna. La domanda, però, che tutti si fanno è: Giovanna Abate risponderà sì? Non è escluso, infatti, il no della corteggiatrice che, più volte, si è lamentata delle poche attenzioni che le ha riservato il tronista. Giulio Raselli, dunque, si beccherà un due di picche? Se la maggior parte degli utenti dei social spera in un lieto fine, c’è anche chi sogna di vedere Giovanna Abate sul trono. Per scoprire cosa accadrà, dunque, non ci resta che aspettare.





