Giovanna Abate “Akash Kumar ha mentito?”/ Parpiglia rivela di chat segrete e lei…

Giovanna Abate ammette la liason con Akash Kumar ma…

La rivelazione che tutti stavano aspettando è arrivata proprio da Giovanna Abate che ospite a Casa Chi non solo ha confermato le voci su una possibile liason con Akash Kumar ma ha detto anche altro, rivelando che al momento “si stanno sentendo” e che si stanno conoscendo. Le rivelazioni sono arrivate proprio dietro intervista di Gabriele Parpiglia che conosce bene il vissuto del naufrago che proprio nei giorni scorsi ha lasciato il suo posto dopo essere stato eliminato dal pubblico dicendo no anche alla sua permanenza sull’isola dei Parassiti. Proprio nel pomeriggio di ieri l’ex tronista di Uomini e donne ha confermato: “Con Akash abbiamo trascorso le vacanze di Natale insieme. So anche che ha sofferto per amore e che viene da una delusione importanti, è una persona particolare ma ha un animo buono”.

La bella Giovanna Abate conferma poi che tra loro non c’è stata una frequentazione, una bellissima conoscenza che ancora non è diventato qualcosa di più e non si è trasformata in amore. Gabriele Parpiglia rivela poi alla tronista che ci sono delle chat in cui si vede Akash chiedere ad una ragazza che invitava insistentemente a mettere insieme una relazione di cui poter parlare all’Isola dei Famosi e che questa non era Giovanna Abate che lo conferma in diretta. La bella mora rivela poi di essersi sentita con lui poco tempo fa e che si erano dati appuntamento poi in Italia appena possibile ma questa rivelazione di Parpiglia adesso l’ha lasciata senza parole: “Akash è particolare, io so che non ha avvicinato nessuno in modo serio, cerca una ragazza diversa che diceva di aver trovato in me, pensavo ci fosse rispetto ma questa cosa… non eravamo fidanzati non mi doveva niente o magari dirmelo”.

