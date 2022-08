Giovanna Abate di Uomini e Donne: “Nudo sui social? Si ma non volgare”/ “È mio padre ad approvare le foto”

Giovanna Abate e il nudo su Instagram: “Bisogna mantenere un equilibrio”

Dopo Giulia Provvedi, anche Giovanna Abate ha detto la sua sulla libertà di mostrare il proprio corpo senza censure sui social. L’ex tronista di Uomini e Donne, in una chiacchierata con Pipol Gossip, si è detta “assolutamente pro, – chiarendo però che – bisogna mantenere un equilibrio. Cadere dall’eleganza alla volgarità basta veramente poco. A mio avviso, una donna può mostrarsi come vuole l’importante è che non ecceda troppo. Fatta questa premessa… free the nipple tutta la vita! È arrivato il momento, per noi donne, di mostrarci come meglio reputiamo.”

Giovanna Abate dunque appoggia la ‘liberalizzazione dei capezzoli’ su Instagram, tema sul quale tante sono le influencer ad essere d’accordo. L’ex tronista spiega però di non amare mettersi totalmente a nudo in questo senso e che anzi i suoi scatti passano prima sotto la supervisione di suo padre.

Giovanna Abate e la stoccata su Onlyfans: “Squallido mostrare le tette per soldi”

“Censurata su Instagram? Io no. – ha ammesso la Abate, spiegando che – A parte che ogni foto che vorrei pubblicare la mando in approvazione a mio papà. Un uomo di 50 anni, con uno stile arcaico, fuori dai social. Quindi non cadrò mai in certi rischi! Io personalmente preferisco non mostrarmi.” Una scelta che potremmo quasi definire controcorrente, così come l’idea che palesa su Onlyfans: “Ognuno facesse ciò che vuole. A me ad esempio piacerebbe mostrarmi un giorno ma senza l’idea di essere pagata. Ecco, io la penso così. – Giovanna lancia dunque sul finale una sonora stoccata – Trovo squallido chi invece mostra le tette per farsi pagare, ma è solo un mio personale punto di vista.”

