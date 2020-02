Giovanna Abate e Daniele Dal Moro/ Uomini e Donne: tronisti in guerra, ma…

Giovanna Abate e Daniele Dal Moro sono gli ultimi arrivati del trono classico di Uomini e Donne. Il debutto dell’ex corteggiatrice di Giulio Raselli dovrebbe avvenire durante la prossima puntata del trono classico che, salvo ulteriori cambiamenti, dovrebbe andare in onda giovedì 20 febbraio. Il trono di Giovanna Abate, però, è già entrato nel vivo. La Abate, infatti, sta già conoscendo i suoi corteggiatori tra i quali spiccano gli ex tentatori Alessandro Graziani e Sammy Hassan. Con quest’ultimo, però, dopo l’entusiasmo iniziale, Giovanna ha fatto un passo indietro apparendo fredda e glaciale. Con il suo atteggiamento, la Abate sta già dividendo lo studio con Gianni Sperti che continua a difenderla e con Tina Cipollari che continua a non fidarsi totalmente di lei considerandola costruita. Giovanna, però, ancora delusa da quanto accaduto con Giulio Raselli, continua a non aprirsi totalmente: arriverà il corteggiatore capace di conquistare definitivamente la sua fiducia?

DANIELE DAL MORO DELUDE IL PUBBLICO DI UOMINI E DONNE

Daniele Dal Moro sta deludendo il pubblico del trono classico di Uomini e Donne. L’atteggiamento del tronista non sta piacendo al pubblico che lo giudica troppo esigente e non pronto a mettersi totalmente in gioco nella conoscenza con le sue corteggiatrici. A puntare il dito contro Daniele è anche Martina Nasoni che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Giada Di Miceli a Radio Radio durante la trasmissione Non succederà più, ha dichiarato: “Non è normale per come si è sempre definito anche con me, per la persona che ha sempre rivendicato di essere, diceva che sarebbe stato un percorso fuori dai suoi canoni ideali. Lui diceva che era una persona un po’ particolare, che aveva bisogno di tempo. Anzi quando uscirono degli articoli che riguardavano me e la mia possibile partecipazione a Uomini e Donne sono stata abbastanza insultata e criticata da lui. Diciamo che sto trovando un po’ di incoerenza”, ha ammesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA