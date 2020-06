Giovanna Abate e Sammy dopo Uomini e Donne/ Amore “pendolare” e prima estate insieme

Come procede la storia d’amore tra Giovanna Abate e Sammy Hassan? Dopo la scelta, con lieto fine, a Uomini e Donne i due stanno vivendo una relazione da “pendolari”. Lo confermano a Raffaella Mennoia in una call registrata per WittyTv. Giovanna parla di giorni molto movimentati ma sicuramente belli. “Tutto sta nel capire che vuol dire avere una relazione a distanza. Già nel capire cosa vuol dire avere una relazione, mettici a distanza… È una bella scommessa.” ha ammesso l’ex tronista, lasciando poi la parola a Sammy. “Nella vita se mi avessero detto di intraprendere una relazione a distanza avrei detto “assolutamente no”. Poi le cose vanno così e uno si butta anche con un pizzico di spensieratezza e leggerezza per vedere le cose come vanno.” ha tenuto a sottolineare l’ex tentatore. Poi ha parlato dei loro incontri: “In questo momento appena possibile scendo da lei, quando possibile salirà anche lei… Non ci stiamo organizzando nulla”.

Giovanna Abate e Sammy Hassan, estate insieme e dubbi dal web…

Raffaella Mennoia ha poi chiesto alla coppia di Uomini e Donne se è in progetto una vacanza per l’estate, Sammy Hassan ha allora svelato che questa potrebbe arrivare anche prima dei mesi più caldi: “Tra qualche giorno è il mio compleanno, stiamo organizzando qualcosina”. I due, insomma, sono molto felici insieme, anche se sul web c’è chi dice ben altro. Deianira Marzano ha infatti commentato Giovanna e Sammy con parole particolarmente dubbiose. Eccole: “Quando esce una coppia da un programma, le persone non è che si aspettano di vederli 24 su 24 insieme però vorrebbero vedere dei segnali perché un po’ credono nella storia d’amore. Noi ci domandiamo “ma che fine hanno fatto Sammy e Giovanna?” Non mi dite niente ma io questa coppia la vedo troppo strana, forse è successo qualcosa. Chi vivrà vedrà.” Sarà così?



© RIPRODUZIONE RISERVATA