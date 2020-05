Giovanna Abate e Sammy Hassan, lite a Uomini e donne/ Lui: “Non rompere il ca*zo!”

Pubblicità

Il rapporto tra Giovanna Abate e Sammy Hassan si sta deteriorando e la prova arriva dal video anticipazioni di oggi di Uomini e donne che rivela il ritorno in studio della bella tronista, l’unica rimasta del trono classico, con al seguito proprio il corteggiatore. Se venerdì ci siamo deliziati con l’incontro e il ballo con l’Alchimista, oggi la tronista si troverà di nuovo faccia a faccia con il corteggiatore ma senza andare molto oltre visto che Sammy non riesce proprio a smuoversi dalla sua posizione accusando Giovanna di “predicare bene e razzolare male” parlando proprio del loro interesse. Il corteggiatore era finito sotto accusa proprio perché Giovanna gli ha puntato contro il dito convinta che lui, che aveva avuto modo e tempo di pensare ad altro (sua ex compresa) ma non a lei, ma da allora è cambiato davvero poco e anche oggi la lite a Uomini e donne è servita.

GIOVANNA ABATE E SAMMY HASSAN, E’ DI NUOVO LITE A UOMINI E DONNE OGGI

A quanto pare Sammy Hassan è furioso con Giovanna Abate e nella nuova puntata di Uomini e donne tornerà ad inveire contro di lei. In particolare, nel promo anticipazioni di oggi pomeriggio si sente il corteggiatore accusare: “Se tu c’hai i dubbi in testa tienili ma non mi rompere i cogl*oni se ci li ho pure io su di te”. La teoria di Sammy non fa una piega visto che il corteggiatore già nei giorni scorsi ha detto la sua a riguardo ribadendo il fatto che ad un’eventuale scelta dirà di no. Come finiranno oggi le cose dopo che i due si ritroveranno al centro dello studio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA