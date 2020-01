Giovanna Abate nuova tronista Uomini e Donne/ La sorpresa di Maria De Filippi

In molti l’avevano ipotizzato e nel corso della registrazione di Uomini e Donne di oggi la previsione è diventata realtà: Giovanna Abate è la nuova tronista! Lunedì, in diretta su Canale 5, c’è stata la scelta di Giulio Raselli, ricaduta su Giulia D’Urso. Oggi in studio, come svela il Vicolo delle News, sono state mostrate delle immagini della scelta seguite dalla delusione di Giovanna, in lacrime. Pochi giorni dopo, Maria De Filippi ha deciso di richiamarla in studio con una scusa ma al centro dello studio, vuoto, Giovanna ha trovato soltanto un trono rosso illuminato. È in questo modo che la Abate ha scoperto di essere la nuova tronista di Uomini e Donne, proposta che ha accettato immediatamente e non senza emozione.

Giovanna Abate è la nuova tronista di Uomini e Donne: i dettagli

Giovanna Abate è dunque la nuova tronista di Uomini e Donne. Una novità che arriva senza grande sorpresa da parte del pubblico a casa, visto il percorso da lei fatto con Giulio Raselli. Giovanna è stata infatti la grande protagonista di questo trono e con i suoi modi di fare ha spaccato il pubblico a metà, tra chi l’ha sempre criticata e chi, invece, trova sia un personaggio molto forte per lo show. Da qui la decisione di Maria De Filippi di darle un’altra chance. Per lei in studio sono così arrivati primi corteggiatori tra i quali uno che ha già corteggiato Giulia Quattrociocche e un ex tentatore di Temptation Island, Sammy, che “corteggiò” Cristina Incorvaia (allora fidanzata con David del trono Over).

