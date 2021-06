Giovanna Abate “Sono stata operata, ho avuto complicazioni”/ “Ho sentito Sammy…”

Gli ultimi mesi non sono stati facili per Giovanna Abate. Il pubblico di Canale 5 la conosce per la sua partecipazione a Uomini e Donne prima come corteggiatrice, poi come tronista in pieno periodo di pandemia. Da Uomini e Donne Giovanna è uscita con Sammy Hassan ma la loro storia d’amore è durata poche settimane. Di Giovanna oggi però parliamo non per questioni di cuore ma purtroppo per problemi di salute da lei stessa raccontati. Qualche tempo fa, Giovanna ha rivelato ai suoi follower di doversi sottoporre ad un intervento dopo aver accusato forti fitte nel basso ventre. Controlli successivi hanno mostrato infatti la presenza di polipi da eliminare chirurgicamente. La Abate si è poi sottoposta all’intervento e, alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, ha raccontato com’è andata.

Giovanna Abate oggi sta bene, tuttavia ha raccontato di aver avuto dei problemi nel post-operatorio. “Ho avuto serie complicazioni. – ha dichiarato al Magazine di Uomini e Donne, per poi raccontare – Non ho mai subito interventi come questo, e il post-operatorio è stato molto doloroso: sono dovuta stare due settimane a letto senza potermi alzare, è brutto non poter essere autonomi”. Giovanna, che oggi è single, ha raccontato di aver sentito Sammy proprio durante la convalescenza: “Sammy non l’ho più sentito però gentilmente mi ha scritto per chiedermi come stessi, dopo aver scoperto dai social che ero stata operata. Altrettanto educatamente, l’ho ringraziato”.

