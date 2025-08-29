Uomini e Donne, confessioni di Giovanna Abate: “Non mi pento di nulla, ma non rifarei certi errori. Giulio e Sammy? Vi dico la verità”.

In attesa di scoprire cosa ci riserverà la nuova stagione di Uomini e Donne in partenza a partire dal 22 settembre 2025, ecco che Giovanna Abate è intervenuta rilasciando una lunga intervista sul suo percorso nel programma. Per chi non la ricordasse, prima è stata la corteggiatrice di Giulio Raselli, poi è diventata tronista e ha scelto Sammy Hassan.

La ragazza ha rivelato alcuni retroscena inediti al podcast Chedonna, raccontando senza segreti quello che ha vissuto, le difficoltà e tante cose che al pubblico erano sconosciute. Partiamo subito a scoprire cos’ha detto! Giovanna Abate è stata protagonista di Uomini e Donne durante il periodo della pandemia, un momento che descrive come non facile, anche perchè lei nel salotto di Maria De Filippi ci è stata per ben due anni: “Però“, dice, “mi ha dato la possibilità di avere tanto tempo per ragionare sulle scelte che avrei preso per me, sull’amore“.

Giovanna Abate parla di Giulio Raselli: “Dovevamo prendere un caffè ma…“

“Una cosa che non rifarei nel programma? Forse non mi lascerei prendere troppo da chi non mi ha trattata da principessa, però non avrei fatto una scelta diversa comunque“, spiega Giovanna Abate dicendo di non essersi pentita di niente, e che negli anni a Uomini e Donne è stata molto felice. Rispetto a Giulio Raselli, ammette di essere rimasta molto male per non essere stata la sua scelta all’epoca, ma grazie a Maria De Filippi ha avuto la possibilità di diventare tronista e darsi una nuova possibilità di trovare l’amore. Ma poi l’ha mai rivisto Giulio dopo il programma? Ecco cosa svela Giovanna.

“Giulio pensavo di non sentirlo più, invece mi ha chiesto di prendere un caffè ma poi non l’abbiamo fatto più per una serie di motivi“, poi spiega di non sentirlo da molto, ma confessa che tra di loro ad oggi non c’è nessun rancore. Anche con Sammy Hassan, sua scelta, le cose sono finite presto dopo l’uscita insieme da Uomini e Donne: “Sammy l’ho incontrato volta in stazione e parlammo per un’oretta. Ci siamo un po’ confrontati perché non ci eravamo più visti da Uomini e Donne“. Giovanna Abate racconta che tra di loro era durata pochissimo, che lui le aveva riscritto ma che lei non ha più voluto proseguire con la conoscenza: “Ho messo un punto“.