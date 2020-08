Giovanna Abate tra Sammy e Davide Basolo/ “Non sento nessuno, tutte menzogne!”

Giovanna Abate ha ripreso in mano la sua vita, si gode la popolarità arrivata dopo Uomini e donne, sogna un futuro in tv e ci tiene a precisare che gli ultimi gossip sono tutti finti. Questo è quello che viene fuori da un’intervista che l’ex tronista ha rilasciato a Superguidatv in cui mette insieme i tasselli della sua vita e di come sono cambiate le cose in questi ultimi mesi senza disdegnare la possibilità di un trono bis visto che le “è rimasto l’amaro in bocca dopo essere tornata single”. La bella Giovanna Abate, infatti, ci tiene a ribadire che gli ultimi gossip che la riguardano non sono veritieri e che alcuni ragazzi che le hanno affibbiato come presunti fidanzati, lei non li ha nemmeno mai incontrati. Ma il tasto dolente è proprio quello relativo alla sua scelta, al bel Sammy con il quale, a quanto pare, non si sente nemmeno più spazzando via ogni possibilità di ritorno insieme.

GIOVANNA ABATE SMENTISCE IL GOSSIP SU SAMMY E DAVIDE BASOLO

In particolare, nell’intervista, l’ex tronista spiega: “Siamo usciti dal programma con delle intenzioni diverse che poi non si sono incrociate. Non c’è molto da dire perché è durata troppo poco per poter parlare di problemi. Il più grande rammarico che ho è di non aver dato la possibilità a questa storia di decollare.. sono rimasta con l’amaro in bocca per quegli otto giorni passati assieme che non hanno significato nulla”. Infine, Giovanna Abate racconta anche che non sono veri nemmeno i rumors che parlano di un suo riavvicinamento a Davide Basolo, l’amato Alchimista di Uomini e donne che adesso i fan sperano di vedere sul trono a settembre.



© RIPRODUZIONE RISERVATA