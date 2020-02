Giovanna Abate tronista di Uomini e Donne/ “Devo imparare a lasciarmi andare”

Da corteggiatrice a tronista di Uomini e Donne il passo è breve come è accaduto a Giovanna Abate che, dopo aver ricevuto il due di picche da Giulio Raselli che le ha preferito Giulia D’Urso con cui è felicemente fidanzato, è pronta a cercare il suo principe azzurro nel programma di Maria De Filippi. L’avventura di Giovanna sul trono è iniziata quasi un mese fa, ma il pubblico vedrà il suo arrivo sul trono solo oggi, durante la nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Ancora scossa per il no di Giulio Raselli, con una scusa, Maria De Filippi farà chiamare in studio la Abate che si ritroverà di fronte ad un trono illuminato. “Non ci credo”, dirà Giovanna come riportano le anticipazioni del Vicolo delle News. A rassicurarla dicendole che è tutto vero sarà proprio la conduttrice che le offrirà il trono che Giovanna accetterà entusiasta.

GIOVANNA ABATE TRONISTA DI UOMINI E DONNE: “DEVO LASCIARMI ANDARE E MOSTRARE LE FRAGILITA'”

Il percorso di Giovanna Abate sul trono di Uomini e Donne comincerà con un appuntamento al buio. A scendere le scale per conoscerla ci saranno tanti ragazzi tra i quali Francesco, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche che Giovanna eliminerà e l’ex tentatore di Temptation Island Sammy Hassan. L’obiettivo di Giovanna è riuscire a vivere una vera favola d’amore e per riuscirci è pronta a mostrare anche le sue fragilità come ha spiegato in unìintervista rilasciata al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi dopo la scelta di Giulio Raselli. “Sapevo di non essere in grado di mostrare le mie fragilità, ma era una cosa che tenevo chiusa dentro di me, mentre adesso – dopo che me lo sono sentito dire e che mi sono vista mentre nascondevo le mie debolezze – so che un domani, con un’altra persona a cui terrò dovrò lavorare per superare questo limite e lasciarmi andare”, ha spiegato. Giovanna riuscirà a farlo già con i suoi corteggiatori?

