Giovanna Abate tronista?/ Il 3 gennaio la verità su… (Uomini e donne)

E alla fine sembra proprio che Giovanna Abate potrebbe diventare la nuova tronista di Uomini e donne. Il trono classico tornerà in onda, molto probabilmente, solo il 10 gennaio con una singola puntata ma le registrazioni sono avanti di quasi un mese ormai tant’è che già la scorsa settimana Giulio Raselli ha annunciato che è pronto a scegliere. Proprio in quel momento le polemiche non sono mancate proprio da parte di Giovanna Abate che per giorni ha chiesto al tronista di scegliere e che adesso si è lamentata proprio per il motivo contrario. Secondo Giovanna Abate non è possibile che in così poco tempo dall’indecisione sia passato alla decisione e questo ha creato non poso scompiglio in studio. Secondo Lorenzo Riccardi, neo opinionista del trono classico, Giovanna si sta spianando la strada per un no e un possibile futuro da tronista e i fan adesso lo sperano vivamente.

GIOVANNA ABATE NEO TRONISTA DI UOMINI E DONNE?

In particolare, in molti sono pronti a sostenere la sua esperienza sul trono e la stessa Maria De Filippi ha fatto accomodare la bella morettina sulla poltrona rossa nei giorni scorsi, cosa ne sarà quindi di Giovanna Abate? Uomini e donne tornerà nello studio per una nuova registrazione ancora prima della ripresa della messa in onda e, in particolare, sembra che tra il 3 e il 4 gennaio si tornerà a registrare sia il trono over che il trono classico con l’annunciata scelta di Giulio Raselli, salvo cambiamenti. Sarà a quel punto che scopriremo se Giovanna sarà la neo tronista o meno, questo è certo. Dopo quello che è successo in questi mesi sembra che Giovanna abbia perso la voglia di corteggiare Giulio anche se le anticipazioni parlano di un’esterna finalmente in completo relax e sorridente, cosa ne sarà della loro possibile coppia?

