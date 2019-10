Giovanna Abate/ Uomini e Donne: bacio con Giulio e lite con Tina (trono classico)

Discussioni e litigi durante il trono classico di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45 si riapriranno le dinamiche con protagonisti i giovani tronisti. Giulio Raselli avrà modo di dare il primo bacio a Giovanna Abate, creando attorno a sé non poco scompiglio. Proprio la corteggiatrice, dopo essere uscita in esterna con il tronista, ha rifiutato di passare del tempo con Alessandro, che ammette anche di esserci rimasto male. Ecco cosa rivelano le anticipazioni del VicoloDelleNews a tal proposito: “Alessandro in settimana aveva chiesto di uscire anche con Giovanna, la ragazza mora con cui era uscito la volta scorsa ma lei ha rifiutato perché era già uscita con Giulio e non si sentiva di farla pure con lui”. Dopo avere chiarito questo aspetto, hanno deciso di mandare in onda l’esterna “incriminata” con tanto di primo bacio che potrebbe cambiare alcune dinamiche venutasi a creare.

Giovanna bacia Giulio e litiga con Tina

Ed infatti, sempre le valide talpe del VicoloDelleNews, ci fanno sapere come si è svolta l’esterna tra Giovanna e Giulio: “La ragazza lo porta a casa, lo introduce nella sua vita quotidiana ed ad un certo punto c’è talmente tanto feeling che si baciano”. Alessandro Zarino notevolmente infastidito dal rifiuto di lei ha anche rinunciato di uscire con Noemi. Proprio la corteggiatrice, a sua volta, si è arrabbiata ed oggi deciderà di andarsene. Dopo il bacio con Giulio, Giovanna dovrà confrontarsi con Tina Cipollari che l’accusa di essere falsa e di stare lì solamente per business e per curare i suoi interessi: “La ragazza le risponde a tono, le dice che non capisce le sue critiche visto che lei ha belle labbra e belle bocche e potrebbe pure fare l’attrice se volesse, avrebbe potuto far altri casting e invece è venuta qui per Giulio”, continua il Vicolo. Dopo queste parole, l’ex vamp ha risposto: “E certo abbiamo Monica Bellucci, magari non ti hanno preso ad altri provini e sei venuta qui, come se a Uomini e Donne poi non ti vedesse nessuno no?”. Raselli poi, si è arrabbiato con le altre corteggiatrici che, dopo avere visto il bacio non hanno battuto ciglio sull’accaduto.

