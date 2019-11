Giovanna Abate/ Uomini e Donne: Giulio Raselli la rassicura, ma…

Puntata piena zeppa di sorprese quella di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio. Si parte dal trono di Giulio Raselli, uscito in esterna con Giovanna Abate, Giulia D’Urso e Veronica. Dopo la scorsa puntata il tronista è andato a parlare con la Abate, ecco cosa scrive il VicoloDelleNews a tal proposito: “lei non lo sente preso nei suoi confronti, lui dice non è così ma la corteggiatrice gli crede poco”. Dopo l’esterna con Giulia, si comprende in studio che sia Giovanna che Veronica temono molto la presenza della D’Urso. Poi la “segnalazione”: “In studio Giovanna ritorna sul fatto che lui non sia preso da lei e l’esterna con Giulia ne è la prova. Poi si battibecca sul fatto che Giulio e Giulia già si conoscevano perché sono stati in vacanza a Formentera e inizialmente lei dice di averlo visto (non parlati ma solo visti) poi dice che in realtà non si sono visti”, si legge sul Vicolo. Anche Giulio conferma la stessa cosa. Dopo una segnalazione su Veronica, proprio Giovanna avrà modo di attaccarla, considerandola falsa perché: “è scesa per Giulio quando lo conosceva da prima, visto che conosce anche una ragazza con cui lui era uscito l’estate scorsa, ma lei spiega che quella ragazza è un’amica di una sua amica, ma non sapeva appunto che lei fosse uscita con lui”.

Giovanna Abate e le rassicurazioni di Giulio Raselli

Nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, Giovanna Abate riceverà molte più certezze del solito, specie in confronto ai precedenti appuntamenti televisivi. Anche per questo motivo, Giulia D’Urso si è lamentata, sentendo tra lei e Giulio una battuta d’arresto. “Giovanna è molto brava a parlare: sa farsi capire in qualunque situazione, sia attraverso le parole che con i gesti; mi intriga molto perché ha un carattere forte ma è anche sensibile: una cosa da non sottovalutare”, ha dichiarato Giulio Raselli tra le pagine del Magazine dedicato al programma. “Senza esitazioni è lei quella che mi fa sentire più a mio agio, anche se molto spesso mi mette anche un po’ d’ansia. Vuole sempre avere l’ultima parola una cosa che ci accomuna quindi ogni tanto mi agita, però mi fa stare molto bene”, ha aggiunto.

