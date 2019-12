Giovanna Abate/ Uomini e Donne, Giulio Raselli: “sei una bambina”

Giovanna Abate torna a Uomini e Donne nella puntata odierna del trono classico. Dopo la discussione con Giulia D’Urso, Giulio Raselli litigherà anche con la corteggiatrice che il pubblico considera la scelta. Al termine della scorsa puntata, Giulio Raselli ha raggiunto Giovanna in negozio. Durante il confronto, i due si sono scannati e non sono arrivati ad una soluzione. Il tronista, infatti, ha accusato Giovanna di essere una bambina esortandola a smetterla di fare la diva. La situazione, oggi, non cambierà quando Giovanna arriverà in studio. I due ricomincieranno a litigare. La Abate, infatti, affermerà di non credere nei sentimenti di Giulio nei suoi confronti e si scaglierà anche contro Giulia D’Urso la quale, invece, affermerà di essere sicura che sarà Giovanna la scelta. Tra le due corteggiatrici, così, scoppierà una discussione con Giulio spettatore.

GIOVANNA ABATE: ULTIMATUM A GIULIO RASELLI?

Giovanna Abate non ha alcuna intenzione di restare ancora a lungo nel parterre del trono classico di Uomini e Donne. Sicura dei propri sentimenti e stanca dell’atteggiamento del tronista, infatti, Giovanna punterà i piedi nella puntata odierna al punto da spingerlo a prendere una decisione. Raselli, però, ribadirà di non essere ancora pronto per una scelta e scatenerà una discussione tra le due corteggiatrici. Come svela il Vicolo delle News, infatti, Giulia affermerà che se pronta interesse per una che gli tira le scarpe addosso riferendosi a Giovanna, allora non è la persona che fa per lei. Giovanna, però, replicherà affermando di trovarla “moscia” esortandola così a bere uno spritz. L’ultimatum, dunque, non servirà a nulla. Giulio Raselli non accontenterà Giovanna. La Abate deciderà di restare o andrà via costringendolo così ad una scelta?

