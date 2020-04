Giovanna Abate/ Uomini e Donne, rito per trovare l’amore: “metto il sale…”

Pubblicità

Giovanna Abate è pronta a ricominciare la sua ricerca dell’amore. La tronista di Uomini e Donne, con la sospensione delle registrazioni del trono classico, ha accettato di continuare la sua avventura cercando il principe azzurro in chat. Finora, il percorso di Giovanna sia come corteggiatrice che come tronista non è stato molto fortunato, ma la Abate non si abbatte e comincia la sua avventura nel nuovo format con molta fiducia. Prima di cominciare a chattare con i suoi pretendenti e scoprire se ci sia qualcuno che, attraverso le parole, riesca a colpirla, Giovanna darà vita ad un rito scaramantino. “Metto sempre del sale negli angoli delle abitazioni. L’ho fatto anche la prima volta che sono venuta qui”, saranno le parole di Giovanna prima dell’inizio ufficiale della puntata. Tina Cipollari, in collegamento, le consiglierà di fare la stessa cosa anche nella parte della casa che sarà occupata da Gemma, convinta che neanche il sale funzionerà con la Galgani.

GIOVANNA ABATE, IL PUBBLICO DI UOMINI E DONNE CONTRO DI LEI

Giovanna Abate finisce subito nel mirino del pubblico di Uomini e Donne che si scaglia contro la scelta della tronista di aver accettato di cercare l’amore della sua vita attraverso una chat. La nuova formula, infatti, sta già dividendo il popolo del web e sono tanti gli utenti che invitano Giovanna a rinunciare ricordandole che, dopo essere stata sforunata sia come corteggiatrice che come tronista, probabilmente, non andrà bene neanche quest’avventura. “Giovanna è andata male l’avventura da corteggiatrice e da tronista. Cambia rito”, le scrive qualcuno sotto il video in cui distribuisce il sale nella casetta in cui chatterà con i suoi pretendenti. La Abate, però, ha accettato la nuova sfida con molta fiducia: chi avrà ragione tra lei e il pubblico?





