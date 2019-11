Giovanna Abate/ Uomini e Donne: scarpa in faccia a Giulio Raselli e poi…

Oggi pomeriggio dalle 14.45 circa, torna il trono classico di Uomini e Donne. Tra i protagonisti, anche Giulio Raselli alle prese con Giovanna Abate e Giulia D’Urso, le due ragazze che si stanno contendendo il suo cuore. Nel corso della nuova puntata, vedremo che il tronista ha organizzato una esterna identica per tutte e due le corteggiatrici. Questo farà imbestialire proprio Giovanna che, dopo avere “stoppato” l’esterna della rivale, gli tirerà una scarpa addosso. La giornata insieme però, è stata particolarmente intima, nonostante le polemiche in studio. Ecco cosa scrive il VicoloDelleNews a tal proposito, offrendo le preziose anticipazioni: “I due si sono divertiti molto, han fatto tipo degli sketch alla Casa Vianello. Lei videochiama la zia Carmela, che dice a Giulio che deve trattare meglio le ragazze soprattutto la nipote. Da lì lui si adombra e mette il muso. Lei prova a rompere il ghiaccio che lui ha alzato tra loro chiedendogli il cavetto per caricare il cellulare, o il telecomando per accendere la tv, ma lui continua ad ignorarla, poi lei inizia a coccolarlo per fargliela passare e poi gli dice: “Pensa un po’ se ti dicevo quello che ha detto mi nonno”. Alla fine lui si smolla e si baciano”.

Uomini e Donne, Giulio e Giovanna sempre più intimi: lei è la scelta?

Successivamente, la lunghissima esterna tra Giulio Raselli e Giovanna Abate proseguirà fino alla sera, quando i due mangeranno una gustosissima pizza. Il tronista è stato interrotto dalla chiamata della mamma e, una volta terminata, si è lasciato andare con la sua corteggiatrice a riflessioni sul loro rapporto particolarmente freddo: “non gli viene spontaneo abbracciarla pure se vorrebbe perché è la persona che ama di più al mondo ma sono troppo simili, ma lei lo incita a lasciarsi andare… Lui le fa ascoltare una canzone che gli ricorda la mamma e lei si commuove”. La serata con Giovanna acquisisce anche risvolti particolarmente hot. A tal proposito, le anticipazioni del Vicolo ci fanno sapere che all’una i due piccioncini stavano ancora sul divano e poi si sono preparati per andare a dormire: “Alle 2 lui si è alzato ed è entrato in camera da Giovanna. I due limonano duro (non vediamo ma sentiamo lei ansimare non poco) ma poi ci tengono a precisare che non sono andati oltre”.

