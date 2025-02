Giovanna Astolfi, chi è la moglie di Marco Liorni: la ‘tragedia sfiorata’ nel primo incontro

Dopo tanti anni di gavetta Marco Liorni è un volto di punta di Rai1. Per anni volto di Italia Si e poi passato al timone del quiz L’Eredità ed adesso è approdato nella prima serata di Rai1 alla conduzione di Ora o Mai Più 2025. Momento d’oro non solo professionalmente ma anche sentimentalmente perché da più di vent’anni ha al suo fianco Giovanna. Chi è la moglie di Marco Liorni? Sulla donna si sa che è una giornalista ma molto particolare è stato il modo in cui si sono conosciuti.

In una passata intervista del conduttore, infatti, riportata da tanti siti tra cui Fanpage.it, si è scoperto che nel primo incontro con Giovanna Astolfi si è sfiorata la tragedia: “Mentre passavo sotto gli uffici della radio, giuro che era un caso, è mancato poco che non la investissi con l’auto. Ho dovuto inchiodare. A questo punto sono sceso e abbiamo iniziato a parlare.” E subito dopo ha aggiunto di essere rimasto colpito non solo dal fatto che fosse carina ma anche perché sempre sorridente e soprattutto perché guardava dritto negli occhi.

Marco Liorni sulla moglie Giovanna Astolfi: “Abbiamo vissuto crisi ma il nostro rapporto non è mai appassito”

Giovanna Astolfi è la moglie di Marco Liorni ma il conduttore in passato è stato legato anche ad un altra donna, Cristina, madre del suo primo figlio Nicolò. L’amore vero però quello che supera gli alti e bassi della vita, Liorni l’ha trovato con Giovanna: “Abbiamo vissuto delle crisi ma il nostro rapporto non è mai appassito, anzi è rifiorito perché io so che voglio stare con lei e lei vuole stare con me. Contro tutto e contro tutti.” Su Giovanna si sa poco solo che è una giornalista. Tuttavia insieme al conduttore e le figlie Emma e Viola formano una splendida famiglia.