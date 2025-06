Nel 2014 Marco Liorni ha sposato Giovanna Astolfi. I due stavano insieme già da tanti anni quando si sono detti “sì”, giurandosi amore eterno, prima in America e dopo ancora in Italia, ufficializzando il matrimonio che avevano giù celebrato due anni prima negli Stati Uniti. C’è però da dire che Giovanna non è stata la prima moglie del conduttore tv, che precedentemente era stato già sposato con un’altra donna, Cristina, dalla quale aveva avuto anche il suo primo figlio, Nicolò, oggi un uomo di oltre trent’anni. Il matrimonio con la ex moglie è finito diversi anni prima e ha poi conosciuto la giornalista, che tratta principalmente temi come medicina e salute.

Il primo incontro tra i due è avvenuto davvero per caso: lui stava per investirla, quando poi è sceso e si è messo a parlare con lei, conoscendola meglio. “Mentre passavo sotto gli uffici della radio, è mancato poco che non la investissi con l’auto. Ho dovuto inchiodare” ha spiegato Liorni. Un incontro voluto dal destino, è il caso di dirlo. I due hanno cominciato così prima a parlare e a conoscersi meglio, capendo di avere molto in comune: dopo qualche tempo sono andati a vivere insieme. Nel 2014, poi, sono arrivate le nozze, ma nel frattempo hanno avuto anche due bambine, Emma e Viola.

Giovanna Astolfi, moglie di Marco Liorni: “Crisi continue”

Marco Liorni non ha mai parlato del rapporto con la moglie come idilliaco. Non è tutto rose e fiori, come un po’ in tutte le coppie. Per stessa ammissione del conduttore, infatti, sono continui i litigi e i momenti “no” con Giovanna Astolfi, che resta però la mamma delle sue figlie e la sua amata moglie. “Con Giovanna abbiamo crisi continue, in continuazione, ma se non ci sono non ci si evolve, quindi è giusto” ha spiegato il conduttore.