Giovanna Astolfi è la moglie di Marco Liorni, il conduttore di diversi programmi televisivi di successo in Rai. Un grande amore quello nato tra i due che si sono incontrato per uno strano scherzo del destino a Roma. A raccontarlo è stato proprio il presentatore televisivo: “guidavo sotto gli uffici della radio, è per poco ho rischiato di investirla con l’auto”. Una volta frenata l’auto, Liorni è sceso per accertarsi che fosse tutto apposto e i due hanno cominciato subito a parlare al punto che il conduttore è rimasto piacevolmente colpito dal carattere della donna. Un incontro che ha lasciato il segno, visto che tra i due è nata la scintilla e una bella storia d’amore suggellata anche dalla nascita di due figlie: Emma e Viola.

La coppia non pensava al matrimonio, ma durante il periodo di quarantena legato alla pandemia da Covid-19 in entrambi è scoppiato il desiderio di pronunciare il lieto si. Per il conduttore è stato il secondo matrimonio, visto che in passato è stato sposato con Cristina, ex moglie e mamma del primo figlio Niccolò.

Giovanna Astolfi e Marco Liorni: il matrimonio in America

Marco Liorni parlando della moglie Giovanna Astolfi ha confidato quando ha iniziato a pensare al matrimonio in forma diversa. “Durante la quarantena ci siamo trovati, abbiamo ritrovato il senso della famiglia” – ha confessato Marco Liorni. Il periodo del Covid-19 e le costrizioni per via del lockdown hanno permesso ad entrambi di vivere a stretto contatto per h24 riscoprendo il loro amore, ma anche il desiderio di celebrarlo con le nozze. Le crisi ci sono state come in tutte le coppie, ma tra una chiacchiera e l’altra sono arrivata ad una consapevolezza importantissima di esserci sempre l’uno per l’altra.

Nel 2014 Marco Liorni e Giovanna Astolfi, durante un viaggio in America, hanno deciso di sposarsi con una cerimonia lampo organizzata alla presenza dei figli.