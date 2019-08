Giovanna Borbonese, morta erede marchio di borse/ Si è spenta a 56 anni dopo malattia

Giovanna Borbonese è morta dopo una breve malattia. La figlia di Umberto, stilista che ha portato il marchio con occhio di pernice nel mondo, si è spenta ieri all’età di 56 anni. Laureata in architettura, cominciò a lavorare nell’azienda del padre sin da giovane. Da lui aveva ereditato il gusto per il bello e la creatività, negli ultimi anni infatti lei stessa aveva dato sfogo al suo estro. Nel settore dell’arredamento aveva disegnato una linea di cornici preziose e oggetti per la casa. A Torino invece ha gestito il negozio del brand, celebre in tutto il mondo. Oggi l’azienda ha le borse come prodotto di punta: rappresentano il 75 per cento degli affari. Dopo anni di turbolenze, la società nel 2016 chiuse in utile, con ricavi per 31,5 milioni di euro e un aumento del 12 per cento rispetto all’anno precedente. Il principale mercato di riferimento è il Giappone. L’azienda possiede 26 boutique, tra cui quella di Torino gestita fino a poco tempo fa proprio da Giovanna Borbonese. In progetto c’è anche l’apertura del primo negozio a Parigi.

GIOVANNA BORBONESE, MORTA EREDE MARCHIO DI BORSE

La notizia della morte di Giovanna Borbonese è stata dalla famiglia. La presidente dell’Ascom Maria Luisa Coppa l’ha ricordata evidenziando la sua «grande ammirazione per ciò che ha fatto». L’imprenditrice per tutta la sua vita ha portato avanti la tradizione della sua famiglia, «un grande marchio capace di dare prestigio e valore alla città. Un marchio che è riuscito a superare i confini italiani con un look riconoscibile e riconosciuto ovunque». E infatti quello di Borbonese è uno dei nomi che ha portato la città di Torino nel mondo: è un pezzo importante del made in Italy. Infatti è una città a cui l’azienda, il cui marchio è stato ceduto negli anni scorsi, è sempre stata molto legata. Ultimamente l’attività di Giovanna Borbonese, riporta La Stampa, si era concentrata sulla boutique Nanette alla Crocetta. Avendo studiato architettura, si occupava anche di arredamento. Ma ora la città di Torino deve purtroppo dire addio ad un pezzo importante della sua storia creativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA