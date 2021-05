Giovanna Botteri / La collaborazione con Michele Santoro, poi.. (Domenica In)

C’è anche Giovanna Botteri tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In. Si profila dunque interessante la chiacchierata tra la giornalista e la padrona di casa. Un’intervista che verterà su diversi temi, tra cui l’amore per una professione che Giovanna Botteri svolge da sempre con sacrificio e dedizione. Tra gli argomenti, inevitabilmente, l’emergenza Coronavirus, che lei ha raccontato come inviata in Cina prima che il virus approdasse in Italia. E poi ancora un salto nel passato della Botteri, quando lavorava come corrispondente dagli Stati Uniti. Ha raccontato momenti molto difficili e complessi di questa pandemia e negli ultimi mesi ha guadagnato sempre più la stima e l’attenzione dei media nazionali. Sempre più frequentemente Giovanna Botteri è tra gli ospiti di trasmissioni di punta. E la partecipazione a Domenica In ne è un esempio.

Tremonti: "Troppi disoccupati? Colpa dei robot"/ "Perché a maggio non si vota?"

Giovanna Botteri, uno sguardo alla carriera

Giovanna Botteri ha mosso i suoi primi passi nel mondo del giornalismo come collaboratrice di Michele Santoro. Ben presto è diventata inviata speciale, ricevendo apprezzamenti e riconoscimenti per il suo coraggio. Ha infatti raccontato diversi avvenimenti internazionali, tra cui il crollo dell’Unione Sovietica e l’inizio della guerra d’indipendenza in Croazia. Ha seguito, molto da vicino, per quattro anni la guerra in Bosnia e l’assedio a Sarajevo, dove insieme a Miran Hrovatin ha registrato l’incendio della Biblioteca Nazionale. Ha le spalle larghe Giovanna Botteri, nella sua carriera ne ha viste davvero tante. Ha girato il mondo, documentato la guerra in Kosovo ed è stato protagonista di alcuni reportage in Algeria, Sudafrica ed Iran.

LEGGI ANCHE:

Eva Grimaldi/ La dedica a Garko: “Non dimenticare mai…”Imma Battaglia/ Dalla laurea in Matematica alla militanza politica (Domenica in)

© RIPRODUZIONE RISERVATA