Giovanna Botteri/ “Quando ero in Cina mi sentivo impotente, non potevo…”

Giovanna Botteri torna in tv come ospite di Domenica In. Dopo aver omaggiato Mara Venier lo scorso giugno indossando una maglietta con l’immagine della conduttrice mentre era in collegamento dalla Cina, nella puntata del programma domenica di Raiuno in onda oggi, 8 novembre, torna a raccontarsi ai microfoni di zia Mara con cui ha mostrato di avere grande feeling durante il suo intervento nella scorsa stagione della trasmissione. Tra le giornaliste più amate e apprezzate dal pubblico italiano, Giovanna Botteri è stata il volto della pandemia in Cina. Quando in Italia era tutto fermo, dalla Cina dove si trovava per lavorare come corrispondente per la Rai, Giovanna Botteri raccontava la lotta della Cina contro il covid informando gli italiani e svelando il sistema studiato dal Governo cinese per poter combattere la pandemia. Oggi che in Italia l’emergenza è sempre più importante, Giovanna Botteri racconterà dettagli inediti a Mara Vanier della situazione vista e vissuta in Cina?

GIOVANNA BOTTERI: “IN CINA MI SENTIVO IMPOTENTE”

Non è stato facile per Giovanna Botteri affrontare il lockdown in Cina totalmente sola. Improvvisamente, infatti, la giornalista si è ritrovata sola in un Paese che non era il suo, in una situazione che sembrava il set di un film mentre in Italia la vita continuava a trascorrere tranquillamente. “Ero impotente, non potevo far niente”, raccontava lo scorso giugno a Mara Venier continuando a svolgere sempre con orgoglio e grandissima professionalità il suo lavoro. Partita da Trieste, la Botteri ha coltivato la passione per il giornalismo e, alla Venier, ha spiegato come i loro lavori non siano molto diversi. “Siamo tutti uguali, questo è quello che si scopre lavorando in video. Quello che facciamo è raccontare. E bisogna continuare a raccontare perché si trasmette un senso di uguaglianza, siamo tutti sullo stesso piano, tutti felici, infelici, spaventati, tristi. Siamo tutti la stessa cosa. Per questo noi che andiamo in video dobbiamo raccontarlo, dobbiamo trasmetterlo”, ha spiegato.

GIOVANNA BOTTERI: “FORSE LA PAURA, IN CINA E IN COREA…”

La pandemia sta trattenendo Giovanna Botteri in Italia. La giornalista che ha vissuto da vicino il lockdown cinese e che ora sta vedendo cosa sta succedendo in Italia, ospite di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa lo scorso ottobre, ha cercato d’individuare le differenze tra l’Italia e la Cina che è riuscita a superare l’incubo della pandemia. «Io credo sia un problema di cultura, di attitudine verso la vita: noi aspettavamo la fine dell’incubo per tornare a vivere, in Cina e negli altri Paesi quando è finito l’obbligo di mascherina in strada, la gente ha continuato a tenere la mascherina. Forse la paura è stata più forte in Cina e in Corea, nessuno ha potuto dimenticare e rimuovere», ha raccontato. Confermerà tale impressione a Domenica In?



© RIPRODUZIONE RISERVATA