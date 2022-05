Giovanna Bottieri/ Una vita da “nomade” dedicata al giornalismo e la vita privata

Giovanna Bottieri, una vita dedicata al giornalismo

Giovanna Botteri, classe 1957, è una famosissima giornalista italiana. Ha vinto diversi premi e l’ultimo, nel 2020 è stato il premio Ischia internazionale di giornalismo. Ha iniziato la sua carriera con i giornali: Il Piccolo e L’Alto Adige, nel 1985 comincia a lavorare per la Rai e successivamente diventa l’inviata speciale di numerosi e importanti avvenimenti internazionali. Per anni gira il mondo, concentrandosi sulla sua carriera, all’inizio della pandemia Covid-19 viene inviata in Cina per mesi e attualmente si trova in Francia.

Prima della sua carriera giornalistica, Giovanna è stata una studentessa di filosofia all’Università di Trieste e una dottoranda alla Sorbona di Parigi in storia del cinema. Oltre ai suoi studi ha una grande conoscenza della lingua inglese, francese e e di quella montenegrina, conosciuta attraverso la madre. E’ possibile che a tramandarle la passione per il giornalismo sia stato proprio il padre, Guido Bottieri, anch’esso giornalista ed ex direttore della sede Rai Friuli-Venezia Giulia. Nel corso della sua vita, oltre all’amore per il suo lavoro, Giovanna si era anche sposata e da quel matrimonio era nata la sua unica figlia.

Giovanna Bottieri, l’ex marito Lanfranco Pace e la figlia Sarah

Giovanna Bottieri è innamorata del suo lavoro, nonostante ciò, anni fa ha avuto una relazione con un suo collega, Lanfranco Pace, con cui ha poi deciso di sposarsi. Lui, calsse 1947, era un giornalista e scrittore inglese. Parlava bene l’italiano e aveva fatto delle esperienze lavorative a La 7 e Il Foglio. In passato è stato un dirigente del movimento della sinistra extra parlamentare Potere Operaio e nel 1978, dopo il rapimento di Aldo Moro, tentò una trattativa tra due brigatisti contrari alla sua uccisione (Valerio Morucci e Adriana Faranda). Poi dal 2008 al 2010, ha condotto il programma televisivo Otto e mezzo prima con Ritanna Armeni e poi Alessandra Sardoni.

Giovanna e Lanfranco hanno poi divorziato ma tra loro è rimasto qualcosa che li legherà per sempre, la loro unica figlia, Sarah. Laureata in Economia, la giovane ha frequentato un Master in Business Administration alla Luiss e lavora come specialista in comunicazione presso un’azienda italiana, la Zte Italia. Attualmente vive a Roma ma ha vissuto anche a New York e Parigi, è bilingue (italiana inglese) e parla anche cinese, francese e spagnolo.











